Бийск: Бийчане просят Минздрав Алтайского края открыть еще один травмпункт

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В ожидании приёма пациенты могут несколько часов провести в очереди

Жители Бийска просят региональный минздрав открыть в городе еще один травмпункт. На сегодняшний день с травмами принимают только в Центральной городской больнице. Этого недостаточно и, как рассказывают бийчане, ситуация просто катастрофическая.

Свои вопросы, которые касаются оказания медицинской помощи, жители Бийска адресовали министру здравоохранения региона Дмитрию Попову. Они просят министерство открыть в городе еще один пункт, где могли бы принимать людей с травмами, пусть даже на базе другого медучреждения.

— Работу второго травмпункта на площадке Горбольницы №2 планировали возобновить в октябре, сразу после лицензирования первичной специализированной медицинской помощи по профилю «Травматология» Центральной горбольницы. Но летом мы и подумать не могли, что осенью «третья волна» ковида не только не закончится, но и без особой передышки перерастет в «четвертую». Сейчас в больнице продолжает работать ковидный госпиталь на 660 коек и пока вернуть туда травмпункт невозможно. Руководство Центральной городской больницы занимается данным вопросом, в настоящее время оно рассматривает возможность приема повторных пациентов на площадке городской поликлиники №1. Это поможет развести потоки пациентов и сократить очереди. Травмпункт на площадке горбольницы №2 возобновит свою работу, как только появится такая возможность, — так ответил на вопрос бийчан министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в ходе форума «Реализация национальных проектов в Алтайском крае в 2021 году».

Между тем, в городе сложилась неблагоприятная травмоопасная ситуация: один из последний ноябрьских дождей смыл с тротуаров и улиц остатки снега, вода превратилась в лед, а весь Бийск – в сплошной каток. Несмотря на усилия коммунальных служб в посыпке песком и солью тротуаров, этого явно недостаточно, а осадков в виде снега, которые могли бы засыпать лед и асфальт, пока не предвидится.

Еще несколько советов, как избежать травмы во время гололеда:

Если вы видите место, покрытое льдом, лучше его обойти. Если обойти не получается, нужно вынуть руки из карманов и идти мелкими шажками.

Если вы разговариваете по телефону, закончите разговор и положите телефон в карман – это отвлекающий фактор.

Если падение все-таки случилось, лучше упасть, сгруппировавшись, а не плашмя, бревном – это травма на сто процентов. Нужно аккуратно сгруппироваться, поджать ноги и упасть бочком – это идеальный вариант, говорят специалисты.

В минздраве пояснили, почему в Бийске в сезон гололёда работает один травмпункт

07:35, 25.11.2021 5794

Бийский рабочий