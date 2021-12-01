Бийск: Бийчанин, пытаясь купить снегоход, отдал мошенникам 56 тыс. рублей

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Еще один житель наукограда угодил в сети мошенников

Сотрудники полиции практически ежедневно напоминают о необходимости быть бдительными. Призывают граждан не совершать необдуманных поступков, не переводить деньги неизвестным лицам. Но все еще остаются люди, которые не хотят учится на чужих ошибках

Так, 37-летний житель Бийска решил порадовать себя этой зимой поездками на снегоходе. Нашел подходящий вариант техники на популярной площадке с объявлениями и списался с владельцем. За транспортное средство вместе с доставкой из Челябинска последний просил 56 000 рублей. Для оплаты продавец скинул ссылку.

Когда бийчанин заполнил все поля и списание произошло — объявление с сайта исчезло, неизвестный перестал выходить на связь. Тогда потерпевшему ничего не оставалось, кроме как написать заявление в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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17:20, 24.11.2021 831

Бийский рабочий