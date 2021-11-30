Бийск: Бийский филиал агентства недвижимости провел в городе более тысячи сделок

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Свое трехлетие отметил бийский филиал агентства недвижимости «Династия 24»

Возраст небольшой, тем не менее коллектив профессионалов, уверено стоит на ногах, и даже делает первые шаги по выходу на федеральный уровень. Компания занимает лидирующие позиции по числу проведенных сделок.

Кирилл Ваганов – один из счастливых клиентов агентства недвижимости «Династия 24». Решить свой квартирный вопрос парень доверил профессионалам. Сервис – впечатлил.

— Подобрали мне двухкомнатную квартиру — вторичку с мебелью, всё как положено. Мне понравилось. Заключили договор, сделку провели в течении недели, — рассказывает Кирилл.

И вот, в день рождения Бийского филиала, Кириллу – торжественно вручили ключи от его новой квартиры.

Три года успешной работы на рынке недвижимости. Офисы компании «Династия 24» есть в четырех городах Алтайского края.

В Бийске специалисты – провели больше тысячи сделок. Более трехсот положительных отзывов от клиентов – дорогого стоят.

– Мы быстро проводим сделки, но самое главное мы даем максимальный сервис и комфорт нашим клиентам. На сегодняшний день у нас есть очень много узких специалистов, которые позволяют сделать сделку более качественной, более удобной для клиента и самое главное, все это проходит в крайне минимальный срок, — поясняет Дмитрий Дворядкин, генеральный директор агентства недвижимости «Династия 24».

Основная часть сделок по недвижимости проходит с участием партнеров. Ими являются крупнейшие банки страны.

— На текущий момент времени банк ВТБ реализует многие проекты, в том числе и с компанией «Династия 24». Он является одним из ключевых партнеров банка в регионе, и мы реализуем многие проекты, связанные с ипотечным кредитованием в Алтайском крае, — рассказывает Татьяна Даренина, управляющий директор по ипотеке в Алтайском крае и Республике Алтай банка ВТБ.

Также компания проводит межрегиональные сделки, когда клиент может продать или купить жилье в любом регионе страны.

Сейчас «Династия 24» является лидером по количеству сделок в Алтайском крае. А по итогам 2020 года стала партнером №1 Сбербанка по этому показателю.

– Вы создаете цивилизованный рынок, вот этот ваш замечательный коллектив, ваша замечательная команда. Я верю, что у вас большое будущее. Хочется пожелать вам, помимо личных успехов- удачи, — обратился к компании Сергей Буянов, директор по работе с партнерами Сибирского банка ПАО «Сбербанк».

В ближайшее время агентство недвижимости Алтайского бренда «Династия 24» — открывается в Санкт-Петербурге. Начало освоения федерального рынка положено.

Бийский рабочий