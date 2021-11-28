ГОРНЯК22 28.11.2021
Алтайский край

Бийск: Бийчанки завоевали медали на первенстве Европы по пауэрлифтингу

Горняк22
3 часа Ago

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Спортсменки из Бийска завоевали два золота и серебро

Первенство Европы по пауэрлифтингу среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в дисциплине «жим» прошло в Екатеринбурге. В нем приняли участие более 200 спортсменов из 13 стран мира. Россию представляли 130 спортсменов, в числе которых три спортсменки из Алтайского края.

В итоге бийчанки Виктория Суворина (тренер Алексей Подзоров, вес до 43 кг) и Аполлинария Голикова (тренер Александр Смирнов, вес до 84 кг) стали победительницами первенства Европы по жиму с результатами 55 кг и 80 кг соответственно в возрастной группе до 18 лет, сообщает «Алтайский спорт».

Также Виктория Голубкова из Бийска (тренер Александр Смирнов) завоевала серебро среди юниорок до 23 лет в весовой категории до 52 кг. Виктория в борьбе за золото уступила спортсменке из Польши. Виктории для победы нужно было выжать 120 кг, но, к сожалению вес не был взят.

Отмечается, что командном зачёте первенства Европы сборная России уверенно заняла первое место.

Бийчанки завоевали медали на первенстве Европы по пауэрлифтингу1

Бийский боец одержал победу в профессиональном бою престижной лиги в России

18:19, 26.11.2021 599

 

Бийский рабочий

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