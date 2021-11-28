Бийск: Бийчанки завоевали медали на первенстве Европы по пауэрлифтингу
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Спортсменки из Бийска завоевали два золота и серебро
Первенство Европы по пауэрлифтингу среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в дисциплине «жим» прошло в Екатеринбурге. В нем приняли участие более 200 спортсменов из 13 стран мира. Россию представляли 130 спортсменов, в числе которых три спортсменки из Алтайского края.
В итоге бийчанки Виктория Суворина (тренер Алексей Подзоров, вес до 43 кг) и Аполлинария Голикова (тренер Александр Смирнов, вес до 84 кг) стали победительницами первенства Европы по жиму с результатами 55 кг и 80 кг соответственно в возрастной группе до 18 лет, сообщает «Алтайский спорт».
Также Виктория Голубкова из Бийска (тренер Александр Смирнов) завоевала серебро среди юниорок до 23 лет в весовой категории до 52 кг. Виктория в борьбе за золото уступила спортсменке из Польши. Виктории для победы нужно было выжать 120 кг, но, к сожалению вес не был взят.
Отмечается, что командном зачёте первенства Европы сборная России уверенно заняла первое место.
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18:19, 26.11.2021 599