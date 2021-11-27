Бийск: Бийский боец одержал победу в профессиональном бою престижной лиги в России

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Сейчас Эльмар Гасанов находится на 22 строчке в рейтинге лучших полутяжеловесов России

Бийский боец — воспитанник спортивного клуба «Спарта» Эльмар Гасанов одержал победу в профессиональном бою престижной лиги в России. Турнир прошёл в Екатеринбурге.

Бийчанин выступал на турнире после перенесенного ковида и, несмотря на неполную функциональную подготовку, одержал победу над спортсменам с более высоким рекордом.

Соперник Эльмара — Антон Волков из Санкт-Петербурга. При равном весе он выше бийчанина почти на голову, в этом и была сложность для нашего спортсмена. Оба бойца боролись до последнего. Они продержались все три раунда. Но Эльмар Гасанов все-таки сумел прервать череду из шести побед подряд своего соперника.

Сейчас Эльмар Гасанов находится на 22 строчке в рейтинге лучших полутяжеловесов России. Однако на этом команда «Спарты» останавливаться не собирается. Задача — подняться в рейтинге как можно выше и попасть в топ-5 лучших спортсменов.

Бийчанин Эльмар Гасанов выиграл профессиональный бой на турнире ММА

19:54, 25.03.2021 1353

Бийский рабочий