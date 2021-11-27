ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Бийск: Бийский боец одержал победу в профессиональном бою престижной лиги в России

Горняк22
12 часов Ago

1

Сейчас Эльмар Гасанов находится на 22 строчке в рейтинге лучших полутяжеловесов России

Бийский боец — воспитанник спортивного клуба «Спарта» Эльмар Гасанов одержал победу в профессиональном бою престижной лиги в России. Турнир прошёл в Екатеринбурге.

Бийчанин выступал на турнире после перенесенного ковида и, несмотря на неполную функциональную подготовку, одержал победу над спортсменам с более высоким рекордом.

Соперник Эльмара — Антон Волков из Санкт-Петербурга. При равном весе он выше бийчанина почти на голову, в этом и была сложность для нашего спортсмена. Оба бойца боролись до последнего. Они продержались все три раунда. Но Эльмар Гасанов все-таки сумел прервать череду из шести побед подряд своего соперника.

Сейчас Эльмар Гасанов находится на 22 строчке в рейтинге лучших полутяжеловесов России. Однако на этом команда «Спарты» останавливаться не собирается. Задача — подняться в рейтинге как можно выше и попасть в топ-5 лучших спортсменов.

Бийчанин Эльмар Гасанов выиграл профессиональный бой на турнире ММА

19:54, 25.03.2021 1353

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В преддверии самого трогательного и нежного праздника Дня матери мы продолжаем фотопроект о тех, кто дарит жизнь – о мамах! — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В преддверии самого трогательного и нежного праздника Дня матери мы продолжаем фотопроект о тех, кто дарит жизнь – о мамах! — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago
Каждый ребенок с детства знает, что самый главный и прекрасный человек в жизни – это мама! Она встречает первой нас...
Горняк22: Заместитель руководителя СУ СК России по Алтайскому краю и заместитель прокурора края провели совместный прием граждан — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Заместитель руководителя СУ СК России по Алтайскому краю и заместитель прокурора края провели совместный прием граждан — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago
Сегодня заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Александр Жеребцов и заместитель прокурора Алтайского края Петр...
Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago
Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по...

Читать по теме:

ВТОПЕ: