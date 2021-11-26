Бийск: Бийчан приглашают на благотворительный спектакль в поддержку детей

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В эту субботу драматический театр приглашает бийчан на благотворительный спектакль

Марафон «Поддержим ребенка» проходит при поддержке губернатора Алтайского края.

Бийский драматический театр уже много лет является участником этого марафона. Все деньги, собранные с продажи билетов на спектакль, будут направлены в благотворительный фонд. Оттуда их передадут детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении и реабилитации.

Отметим, что на сказку также приглашают организации, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Сказка должна понравиться как взрослым, так и детям. Яркий спектакль вызовет теплые воспоминания из детства. Добавим, что режиссером этой постановки был Михаил Вороновский. Эту сказку он сдал незадолго до своей кончины.

— Это сказка о сыщиках, их зовут Колобками. Это великие сыщики, которые расследуют разные дела. И в эту субботу они будут искать пропажу тележки с мороженым. И, конечно, им не отыскать эту пропажу без наших зрителей. Им очень нужна будет поддержка детей и взрослых, поэтому всех милости просим принять участие в нашем детективном уроке, — рассказала Дарья Меркулова.

Театр «Эхо» готовит для бийчан новогодний спектакль

18:42, 18.11.2021 2701

Бийский рабочий