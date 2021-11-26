Бийск: Бийску не выделили деньги на расширение обводной дороги на Зеленку

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Планы по расширению до четырех полос обводной дороги в Бийске пока не удастся реализовать

О том, что в Бийске планируют расширить участок дороги, соединяющею район вокзала и Зеленый Клин, до четырех полос — в муниципалитете рассказывали еще в 2017 году.

Город видел решение вечного «затыка» движения транспорта в создании альтернативных путей, связывающих разные части Бийска.

Сегодня вариантов проехать из Приобской в Восточную часть Бийска немного: по горе, через понтонник или через город — но так, после закрытия тоннеля, все дороги сплетаются в клубок на пересечении улиц Мерлина и Митрофанова, в районе вокзала.

Поэтому идея обустройства проезжей части вдоль появившейся дамбы звучит давно. Многие уверены, что ее ширины для дороги не хватит, однако муниципалитет от планов не отрекался.

В Бийске планируют построить ливневку вдоль дамбы

07:15, 23.09.2021 1839

С ними переплетается и другая идея — расширения обводной дороги на Зеленый Клин до четырех полос.

Задел для этого уже есть: «бутылочное горлышко» на пересечении улиц Стахановской и Советской расширили, но дальше поток со стороны Зеленки в сторону центра так и сливается в одну полосу. У бийчан такое решение вызывает недоумение: проблема не решена, а смещена.

Однако проект дальнейшего расширения дороги у города есть. Более того, он прошел государственную экспертизу и воплотить его на практике можно хоть завтра. Были бы деньги. Но денег нет.

— Мы подавали заявку о включении в перечень инфраструктурных проектов, на финансирование которых Алтайский край получил более 9 млрд рублей, но наш объект туда не вошел, — говорит мэр Александр Студеникин. — Но это не значит, что тема снята с повестки.

* В октябре Правительством РФ была рассмотрена заявка Алтайского края на привлечение из федерального бюджета инфраструктурных бюджетных кредитов в размере 9, 27 млрд руб. Регион заявил 15 проектов. В 2022-2023 годах планируется создание 29 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Расширение дороги в ценах предыдущих лет оценивалось в 400 млн руб. С учетом подорожания стройматериалов, сегодня стоимость проекта подбирается к 500 млн руб. Район Зеленый Клин в Бийске. Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

Понятно, что потянуть стройку в полмиллиарда рублей своими силами Бийск не сможет. Сейчас город рассматривает возможность направить заявку на использование денег, которые Бийск получает по линии наукограда, хотя бы на частичное решение задачи. А это — не только простое асфальтирование.

— Мы остановили расширение дороги около тепловой камеры и продолжили бы работы и дальше, но без выноса теплокамеры и переноса теплосетей, а также без реконструкции входа канала Голубой Дунай в закрытую часть, ведущую к реке, невозможно выполнить расширение, — поясняет Александр Студеникин. — Других помех нет. Многие думают, что мешают заправки, но расстояние между ними позволяет вести работы.

Бийский рабочий