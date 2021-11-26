ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: Бийску не выделили деньги на расширение обводной дороги на Зеленку

Горняк22
6 часов Ago

7

Планы по расширению до четырех полос обводной дороги в Бийске пока не удастся реализовать

О том, что в Бийске планируют расширить участок дороги, соединяющею район вокзала и Зеленый Клин, до четырех полос — в муниципалитете рассказывали еще в 2017 году.

Город видел решение вечного «затыка» движения транспорта в создании альтернативных путей, связывающих разные части Бийска.

Сегодня вариантов проехать из Приобской в Восточную часть Бийска немного: по горе, через понтонник или через город — но так, после закрытия тоннеля, все дороги сплетаются в клубок на пересечении улиц Мерлина и Митрофанова, в районе вокзала.

Поэтому идея обустройства проезжей части вдоль появившейся дамбы звучит давно. Многие уверены, что ее ширины для дороги не хватит, однако муниципалитет от планов не отрекался.

Бийску не выделили деньги на расширение обводной дороги на Зеленку1

В Бийске планируют построить ливневку вдоль дамбы

07:15, 23.09.2021 1839

С ними переплетается и другая идея — расширения обводной дороги на Зеленый Клин до четырех полос.

Задел для этого уже есть: «бутылочное горлышко» на пересечении улиц Стахановской и Советской расширили, но дальше поток со стороны Зеленки в сторону центра так и сливается в одну полосу. У бийчан такое решение вызывает недоумение: проблема не решена, а смещена.

Однако проект дальнейшего расширения дороги у города есть. Более того, он прошел государственную экспертизу и воплотить его на практике можно хоть завтра. Были бы деньги. Но денег нет.

— Мы подавали заявку о включении в перечень инфраструктурных проектов, на финансирование которых Алтайский край получил более 9 млрд рублей, но наш объект туда не вошел, — говорит мэр Александр Студеникин. — Но это не значит, что тема снята с повестки.

* В октябре Правительством РФ была рассмотрена заявка Алтайского края на привлечение из федерального бюджета инфраструктурных бюджетных кредитов в размере 9, 27 млрд руб. Регион заявил 15 проектов. В 2022-2023 годах планируется создание 29 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Расширение дороги в ценах предыдущих лет оценивалось в 400 млн руб. С учетом подорожания стройматериалов, сегодня стоимость проекта подбирается к 500 млн руб. Район Зеленый Клин в Бийске.2 Район Зеленый Клин в Бийске. Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

Понятно, что потянуть стройку в полмиллиарда рублей своими силами Бийск не сможет. Сейчас город рассматривает возможность направить заявку на использование денег, которые Бийск получает по линии наукограда, хотя бы на частичное решение задачи. А это — не только простое асфальтирование.

— Мы остановили расширение дороги около тепловой камеры и продолжили бы работы и дальше, но без выноса теплокамеры и переноса теплосетей, а также без реконструкции входа канала Голубой Дунай в закрытую часть, ведущую к реке, невозможно выполнить расширение, — поясняет Александр Студеникин. — Других помех нет. Многие думают, что мешают заправки, но расстояние между ними позволяет вести работы.

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В центре внимания сотрудников Белокурихинского межрайонного следственного отдела СКР по Алтайскому краю предупреждение преступности несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В центре внимания сотрудников Белокурихинского межрайонного следственного отдела СКР по Алтайскому краю предупреждение преступности несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Ранняя профилактика преступлений в молодежной среде является первоначальной задачей нашего общества. Молодое поколение, еще не сформировавшее основные жизненные  ценности и...
Горняк22: Информационный центр СК РФ: кто такой Общественный помощник следователя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Информационный центр СК РФ: кто такой Общественный помощник следователя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Вы часто нас спрашиваете — кто такой общественный помощник следователя СК России, какие у него полномочия и как им стать?...
Горняк22: Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту халатности должностного лица органа системы профилактики, повлекшей гибель годовалого ребёнка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту халатности должностного лица органа системы профилактики, повлекшей гибель годовалого ребёнка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора...
Горняк22: Заринским МСО СУ СКР по Алтайскому краю проводится проверка по факту смерти рабочего АО «Алтай-Кокс» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Заринским МСО СУ СКР по Алтайскому краю проводится проверка по факту смерти рабочего АО «Алтай-Кокс» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Днем 13 ноября 2021 года  в тушильной башне, расположенной на территории акционерного общества АО «Алтай-Кокс» в городе Заринске при выполнении...
Горняк22: На коллегии следственного управления СК России по Алтайскому краю обсудили работу ведомства по расследованию и профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: На коллегии следственного управления СК России по Алтайскому краю обсудили работу ведомства по расследованию и профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Качественное рассмотрение сообщений и расследование уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних и в отношении них является одним из приоритетных направлений работы...

Читать по теме:

ВТОПЕ: