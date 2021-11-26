ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: Бийский водитель автобуса нашел банковскую карту подростка и истратил деньги

Горняк22
6 часов Ago

0

Водитель общественного транспорта предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты пассажира

В августе 2021 года 57-летний водитель общественного транспорта нашел банковскую карту, утерянную 17-летним подростком. Поняв, что карта имеет функцию бесконтактной оплаты, он несколько дней расплачивался ею в магазинах города.

Потратив денежные средства в размере более 4,5 тысяч рублей, обвиняемый выкинул ее, побоявшись, что его личность могут установить сотрудники правоохранительных органов.

— Своими действиями мужчина причинил значительный ущерб потерпевшему, в связи с тем, что юноша самостоятельно зарабатывал деньги путем подработок. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал, — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственным отделом по городу Бийску завершено расследование уголовного дела. Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3  ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

Бийский водитель автобуса нашел банковскую карту подростка и истратил деньги1

В Бийске женщина нашла кошелек с деньгами и вернула его владелице

10:43, 13.11.2021 2425

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В центре внимания сотрудников Белокурихинского межрайонного следственного отдела СКР по Алтайскому краю предупреждение преступности несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В центре внимания сотрудников Белокурихинского межрайонного следственного отдела СКР по Алтайскому краю предупреждение преступности несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Ранняя профилактика преступлений в молодежной среде является первоначальной задачей нашего общества. Молодое поколение, еще не сформировавшее основные жизненные  ценности и...
Горняк22: Информационный центр СК РФ: кто такой Общественный помощник следователя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Информационный центр СК РФ: кто такой Общественный помощник следователя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Вы часто нас спрашиваете — кто такой общественный помощник следователя СК России, какие у него полномочия и как им стать?...
Горняк22: Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту халатности должностного лица органа системы профилактики, повлекшей гибель годовалого ребёнка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту халатности должностного лица органа системы профилактики, повлекшей гибель годовалого ребёнка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора...
Горняк22: Заринским МСО СУ СКР по Алтайскому краю проводится проверка по факту смерти рабочего АО «Алтай-Кокс» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Заринским МСО СУ СКР по Алтайскому краю проводится проверка по факту смерти рабочего АО «Алтай-Кокс» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Днем 13 ноября 2021 года  в тушильной башне, расположенной на территории акционерного общества АО «Алтай-Кокс» в городе Заринске при выполнении...
Горняк22: На коллегии следственного управления СК России по Алтайскому краю обсудили работу ведомства по расследованию и профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: На коллегии следственного управления СК России по Алтайскому краю обсудили работу ведомства по расследованию и профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Качественное рассмотрение сообщений и расследование уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних и в отношении них является одним из приоритетных направлений работы...

Читать по теме:

ВТОПЕ: