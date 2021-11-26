Бийск: Бийский водитель автобуса нашел банковскую карту подростка и истратил деньги

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Водитель общественного транспорта предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты пассажира

В августе 2021 года 57-летний водитель общественного транспорта нашел банковскую карту, утерянную 17-летним подростком. Поняв, что карта имеет функцию бесконтактной оплаты, он несколько дней расплачивался ею в магазинах города.

Потратив денежные средства в размере более 4,5 тысяч рублей, обвиняемый выкинул ее, побоявшись, что его личность могут установить сотрудники правоохранительных органов.

— Своими действиями мужчина причинил значительный ущерб потерпевшему, в связи с тем, что юноша самостоятельно зарабатывал деньги путем подработок. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал, — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственным отделом по городу Бийску завершено расследование уголовного дела. Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

В Бийске женщина нашла кошелек с деньгами и вернула его владелице

10:43, 13.11.2021 2425

Бийский рабочий