Бийск: Бийский «Водоканал» запустил два новых мощных насоса на водозаборе №1

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Глава Бийска рассказал о модернизации на предприятии, которая позволит получить экономию по году в 6-7 млн рублей

Модернизация насосов на «Водоканале» Бийска будет способствовать сохранению городских водопроводных сетей и увеличит степень стабилизации подачи воды в дома бийчан, считает Александр Студеникин. Об этом он опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram.

Насосы, произведенные в Польше, энергоэффективны и не допускают возможности сильных гидроударов, что благотворно будет сказываться на сетевой инфраструктуре.

— Мы планируем на зимний период полностью перевести город на водоснабжение с водозабора №1, — сообщила и.о. директора «Водоканала» Людмила Мауль, — мощности новых насосов для этого достаточно. А уже при начале поливочного сезона подключим и 2-й водозабор.

Возможность провести модернизацию водозабора №1 у муниципального предприятия появилась после того, как глава Бийска при поддержке депутатов городской Думы принял решение о выделении городом 18,6 млн. рублей на эти цели.

«Водоканал» Бийска рассказал, как контролируют качество питьевой воды в городе

07:49, 16.11.2021 1006

Бийский рабочий