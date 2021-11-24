ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Бийск: Бийчанин с ножом напал на полицейского

Горняк22
21 час Ago

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Следственный комитет в Бийске завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Бийска

По данным следствия, в августе 2021 года органами дознания было возбуждено уголовное дело в отношении бийчанин по подозрению в тайном хищении чужого имущества.

В связи с тем, что мужчина не являлся в правоохранительные органы, в сентябре этого года оперуполномоченному МУ МВД России «Бийское» было поручено доставить его в отдел полиции.

Установив местонахождение злоумышленника, полицейский прибыл в доме его сожительницы и потребовал мужчину проехать с ним. Однако обвиняемый, достав нож, предпринял попытку нападения на стража порядка.

— Благодаря активному сопротивлению, а также оказанной оперуполномоченному помощи свидетелей нападения, он не смог причинить смертельного ранения,  -рассказывают в следкоме.

В ходе предварительного следствия обвиняемый отрицал свою вину в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности и против собственности. Однако, следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Бийчанин с ножом напал на полицейского 1

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08:25, 30.05.2021 2028

Бийский рабочий

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