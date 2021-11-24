ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Бийск: Бийчанке с детьми, дом которых остался без газа, предложили социальную гостиницу

Горняк22
21 час Ago

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«БР» продолжает следить за историей многодетной семьи, оставшейся накануне зимы в доме без отопления

После того, как журналисты БМГ рассказали о семье Галины Николайчук на «Бийском телевидении» и сайте «БР» biwork.ru, у нее дома побывала целая делегация.

Отдел опеки и представители Пожнадзора посмотрели, в каких условиях проживает семья из мамы и троих детей, младшему из которых всего два года.

Бийчанке с детьми, дом которых остался без газа, предложили социальную гостиницу1

Бийчанка может лишиться троих детей из-за неподключенного газа

15:01, 19.11.2021 2297

В отделе опеки поясняют: семью Галины Николайчук их специалисты посетили впервые. Возможно, кто-то из представителей других служб обмолвился, что из-за того, что дом не подключен к газу, у матери могут изъять детей. Однако причин для беспокойства в доме на Донском специалисты отдела опеки не нашли: все соответствует нормам проживания, продукты питания имеются, дома чисто, дети – опрятные, да и сама семья на учете у органов не стоит.

На сегодня в доме Галины Николайчук уже три обогревателя.2 На сегодня в доме Галины Николайчук уже три обогревателя. Фото: Сергей Кулыгин

Специалисты Пожнадзора оценили состояние проводки. Говорят, нагрузку отопительных приборов она выдержит. Меж тем, после первого визита журналистов Галина купила еще один обогреватель – женщина готовит дом к холодам. На момент осмотра дома специалистами температурный режим был в норме.

Но на пороге — зима. Что будет, если до наступления морозов газифицировать дом так и не удастся?

Пока женщине предложили вместе с детьми перебраться в социальную гостиницу комплексного центра обслуживания населения.

По сути, это благоустроенная квартира, в которой проживают семьи (обычно женщины с детьми), которые находятся в сложном положении. При этом если такой переезд вызовет проблемы с тем, что старшим детям будет далеко ездить в школу, то в отделе опеки обещают помочь с переводом на дистанционное обучение.

Пока же Галина отказалась от переезда, надеясь, что хотя бы часть зимы они все-таки успеют провести с газом.

Бийский рабочий

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