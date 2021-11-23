Бийск: Бийчанин нарвался на мошенников в сервисе попутчиков и потерял более 16 тысяч

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Попутчик сказал, что оплату в сумме 700 рублей нужно произвести заранее и скинул ссылку

Накануне 44-летний житель Бийска запланировал отправиться в соседний регион. В сервисе по поиску попутчиков он нашел подходящую ему по дате и времени поездку и связался с водителем. Владелец авто сказал, что оплату в сумме 700 рублей нужно произвести заранее и скинул ссылку.

Путешественник перешел по ней, заполнил все поля, ввел данные банковской карты и код из СМС. В итоге со счета бийчанина произошла списание более 16 000 рублей. Выбранная поездка исчезла, а номер оказался заблокирован. Правоохранителями по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции убедительно просят граждан не следовать инструкциям неизвестных и не выполнять никаких операций со средствами на банковских картах.

В Бийске мошенники пытались продать квартиру по поддельной доверенности

11:16, 09.11.2021 2750

Бийский рабочий