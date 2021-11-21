Бийск: Бийские осужденные связали тёплые вещички для недоношенных детей

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В УФСИН России по Алтайскому краю уже не первый год реализуется социальный проект «Дарю тепло»

Он организован совместно с клубом вязальщиц для недоношенных детей «28 петель». В рамках проекта осужденные вяжут вещи для детей, рожденных раньше срока. Теплые подарки передают в отделения патологии новорожденных и недоношенных детей краевых детских больниц.

Участие в социальном проекте принимают осужденные женщины, отбывающие наказание в учреждениях УИС Алтайского края. координатор клуба вязальщиц «28 петель» Наталья Розенгрин сама является мамой мальчика, рожденного раньше срока, поэтому она в учреждениях УИС рассказывает о том, как необходимы теплые вещи таким малышам в первые недели жизни.

Клуб «28 петель» предоставил осужденным необходимую пряжу и схемы вязания вещей: носочков, варежек, шапочек, жилеток, пледов, игрушек. Проникнувшись материнскими чувствами, в свободное от работы время осужденные женщины вязали крохотные носочки и шапочки.

В этом году теплые подарки для деток подготовил УФИЦ КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю. Часть вещей связали осужденные, часть в учреждение предоставила неравнодушная жительница Бийска. Вязаные вещи были переданы в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства и Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР».

Осужденные женщины исправительного центра Бийска свяжут носочки новорожденным

17:47, 29.10.2019 1622

Бийский рабочий