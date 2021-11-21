Бийск: Бийчане стали чаще обращаться в МФЦ, чтобы распечатать свой QR-код

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Бумажные сертификаты в МФЦ начали распечатывать с 17 ноября

Привитые или переболевшие коронавирусом жители Бийска все чаще обращаются в многофункциональные центры, чтобы получить QR-код.

Во всех филиалах МФЦ Алтайского края граждане могут получить QR-код без регистрации на портале «Госуслуги». Эта услуга предназначена в первую очередь для тех, кто не имеет возможности зарегистрироваться на портале и получить доступ в личный кабинет, где хранится информация. Если такой гражданин переболел коронавирусной инфекцией или привился, данные об этом будут отправлены в специальный раздел портала «Госуслуги», к которому будут иметь доступ сотрудники МФЦ.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (ранее предъявлявшийся при осуществлении вакцинации против COVID-19 и (или) оказании медицинской помощи), СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования и загранпаспорт, если заявителю требуется экземпляр сертификата на английском языке.

Для доступа к социально важным объектам в Бийске не нужен QR-код

11:41, 16.11.2021 2836

Бийский рабочий