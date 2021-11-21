ГОРНЯК22 21.11.2021
Алтайский край

Бийск: Бийский актер и режиссер Артем Фоменко получил губернаторскую премию

Горняк22
11 часов Ago

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В Алтайском крае вручили губернаторские премии в области театрального искусства

В Молодежном театре Алтая состоялась церемония вручения губернаторских премий имени Валерия Золотухина в области театрального искусства. Дипломы молодые деятели искусств получили из рук министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2021 году на основании решения комиссии премии удостоены артист-вокалист Алтайского государственного музыкального театра Мария Евтеева, артист Алтайского государственного театра для детей и молодежи имени Bалерия Золотухина Александр Коцубенко, артист (кукловод) театра кукол «Сказка» Александр Сизиков и артист Бийского городского драматического театра Артем Фоменко. Также престижную премию присудили студентам Алтайского государственного института культуры Валерии Бородкиной, Юлии Пономаренко и Сергею Мячину.

Губернаторская премия имени Валерия Золотухина в области театрального искусства учреждена в регионе в 2014 году. Это одна из форм государственной поддержки молодых актеров, режиссеров, сценаристов театров Алтайского края, студентов театральных курсов. Ежегодно премию в размере 50 тысяч рублей присуждают четырем молодым театральным деятелям (актерам, режиссерам, сценаристам) и трем студентам театральных курсов — по 15 тысяч рублей.

Бийский актер и режиссер Артем Фоменко получил губернаторскую премию 1

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18:15, 15.11.2021 817

 

Бийский рабочий

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