ГОРНЯК22 21.11.2021
Алтайский край

Бийск: Бийская прокуратура добилась выплаты зарплаты дорожникам

Горняк22
11 часов Ago

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Прокуратура добилась восстановления трудовых прав 78 работников строительного предприятия «ДСУ-1»

Работники прокуратуры проверили исполнение трудового законодательства в открытом акционерном обществе «ДСУ-1» в части своевременности оплаты труда, сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что перед78 работниками предприятия имелась задолженность по выплате заработной платы за август и частично сентябрь 2021 года в общем размере, превышающем 3,3 млн рублей. Руководителю предприятия было вынесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан, которое рассмотрено и удовлетворено.

Также в отношении руководителя организации прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены для рассмотрения в Межрегиональную государственную инспекцию труда в Алтайском крае и Республике Алтай.

Сейчас задолженность по заработной плате в размере свыше 3,3 млн рублей перед дорожниками погашена в полном объеме.

Напомним. предприятие ДСУ-1 в этом году взялось за ремонт улицы Социалистической.  Ремонт начали в начале лета. Подрядчик – тогда еще предприятие ДСУ-1 срезало имевшийся асфальт, после чего на несколько месяцев работы тут остановились. ДСУ-1 ушло в судебные споры с кредиторами, а городу пришлось вновь разыгрывать тендер на ремонт дороги.

Бийская прокуратура добилась выплаты зарплаты дорожникам 1

В Бийске закрыли для движения улицу Социалистическую

12:28, 12.10.2021 3262

 

Бийский рабочий

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