ГОРНЯК22 20.11.2021
Алтайский край

Бийск: Бийский школьник, изучающий нанотехнологии, стал финалистом крупного конкурса

Горняк22
5 часов Ago

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В течение двух лет Лев изучал образцы каменного угля с помощью сканирующего зондового микроскопа

Ученик 10 «А» класса Бийского лицея-интерната Алтайского края Лев Лаврентьев приглашен на очный финал Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ школьников «Старт в науке».

Бийчанин представил на заочном этапе конкурса итоги исследовательской работы по одному из актуальных направлений развития современной науки – нанотехнологиям. В течение двух лет Лев изучал образцы каменного угля с помощью сканирующего зондового микроскопа «СММ–2000» в нанотехнологической лаборатории Бийского лицея.

Жюри очного этапа конкурса, который завершился 10 ноября в Сочи, отметило высокий научный уровень работы, и Лев не только стал победителем конкурса, но и получил диплом за лучший устный доклад. Его работа опубликована в научном журнале для школьников «Старт в науке», сообщает Алтайский минобр.

Научный руководитель Льва Лаврентьева Наталья Долматова приняла участие в VI научно-практической конференции «Современные проблемы школьного образования» и была награждена Благодарностью и дипломом за подготовку победителя заключительного очного этапа конкурса «Старт в науке».

Бийский школьник, изучающий нанотехнологии, стал финалистом крупного конкурса1

Физика на максималках: как лицеист из Бийска побеждает в престижных олимпиадах

08:40, 17.11.2021 770

Бийский рабочий

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