Бийск: Бийчанка может лишиться троих детей из-за неподключенного газа

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Многодетная мать заплатила за газификацию дома подрядчику, который потерялся

Дом на Мочище, где живет Галина Николайчук и ее трое детей, мало чем отличается от соседних. Да, не новостройка, но внутри все чисто, аккуратно. Вся необходимая техника есть. На стенах – грамоты о детских достижениях, фотографии, расписания уроков. В общем, видно, что семья хорошая.

Вот только зима грозит этой семье не только морозами, но и расставанием. Социальные службы предупредили Галину, что детей у бийчанки могут забрать, если решить вопрос с отоплением дома не удастся.

С лета бийчанка пытается газифицировать свой дом, но подрядчик пропал. Фото: Бийское телевидение

Собственно, из-за этого проблемы у семьи и начались. До этого все было хорошо. Дом топили углем и дровами, была печка, но хотелось «приобщиться к цивилизации». Многие дома в округе уже газифицировались, вот и Галина решила провести себе «голубое топливо».

Занялась этим женщина еще в начале лета.

— У меня младшему ребенку два года, поэтому я планирую выходить на работу, — рассказывает Галина. — Но не оставлять же старших детей с печкой – им всего восемь и десять лет. Там сложно: надо уголь засыпать, топить ее. Не для детей работа, ведь зимой надо поддерживать тепло. Поэтому я решила провести в дом газ. Нашла на сайте города подрядчика, связалась с ним. Договорилась о встрече. Приехал мужчина, я ему все показала: где хочу поставить котел, где провести трубы. Плиту я решила оставить электрическую, не хочу чтоб дети имели дело с газом.

Галина решила оставить дома электрическую плиту. Фото: Бийское телевидение

Подрядчик осмотрел дом, территорию, сказал, что проблем с газификацией не будет, потом все обсчитал и скинул Галине смету на работы и оборудование. Договорились о цене. Галину все устроило.

Через неделю женщина подготовила нужную сумму – почти 100 тысяч рублей — ее она начала откладывать заранее. Можно было начинать.

Дело было в июне. К августу подрядчик обещал газифицировать дом, чтобы к холодным ночам сентября его уже можно было топить. Должна была появиться и горячая вода в доме. На этом подрядчик обещал не прощаться, а еще несколько месяцев быть на связи, чтобы подсказывать, как пользоваться пультом от газовой установки.

На том и договорились. Документы с оговоренными сроками, чеки, обязательства сторон – все это на руках у Галины.

Женщина начала разбирать печь, чтоб освободить место под газовую разводку, заменила двери и окна, как положено для газифицированных домов. А вот подрядчик приступать к работам не спешил.

Прошел месяц, прежде чем у дома Галины появился какой-то паренек с лопатой.

«Это земляные работы, газ к дому подвести», — пояснил молодой человек. Через пару часов он уже закапывал вырытую яму. Женщина удивилась: неужели так быстро? Но копальщик пояснил: нет ковера – специального элемента для укладки газопровода, что-то вроде люка.

С лета бийчанка пытается газифицировать свой дом, но подрядчик пропал. Фото: Бийское телевидение

В том, что такое ковер, и кто должен его устанавливать, Галина разбиралась слабо. Поняла только, что возникли какие-то проблемы. У паренька она поинтересовалась — и как быть теперь — но тот в ответ пожал плечами и уехал.

Дозвониться до подрядчика оказалось сложно. Тот кормил «завтраками», и пояснял, что у него много других клиентов, и он везде не успевает. В общем, снова пропал на месяц. Женщина напоминала, что она вообще-то тоже его клиент и тоже оплатила все работы. Как говорит сама Галина, тогда она уже поняла, в срок дом не газифицируют, и начала скандалить «мягко, без мата». Пока.

Переписка с подрядчиком. Фото: Бийское телевидение

В августе у Галины дома все-таки появились рабочие. Разгрузили оборудование, начали устанавливать котел. Дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки, но на дворе уже была осень. Объявившийся через какое-то время подрядчик отправил женщину в «Газпромраспределение», заключать договор на газ.

Там бийчанку удивили. Оказалось, заявка от нее была подана только в октябре, хотя Галина была уверена, что подрядчик передал все документы еще в начале лета. Поход по инстанциям занял еще несколько недель. В ноябре женщине пришло смс-уведомление, что все документы для подключения дома к газу готовы.

Газовое оборудование в доме есть, газа — нет. Фото: Бийское телевидение

Вот только подключать оказалось некуда. Подрядчик так и не провел трубу к дому. Подрядчик сослался, что рабочих не пускает соседка Галины, откуда надо протянуть разводку, и на этом вновь пропал.

С тех пор предприниматель так и не выходит на связь. Что примечательно, дозвониться до него Галина пыталась с разных номеров. Но трубку не берут. В лучшем случае скидывают сообщение, что в настоящее время говорить не могут, и обещают перезвонить. И не перезванивают.

— Я уже не прошу мне ничего доделывать. Я прошу вернуть деньги, которые я заплатила. Пусть забирают свое оборудование, я лучше по-быстрому снова печку поставлю за 20 тысяч и закуплю двора и уголь, — говорит женщина. — Все дырки, что они мне в стенах понаделали, я сама залатаю.

Сейчас семья живет, обогреваясь электрическими проборами. Счета за электроэнергию, которые приходят Галине, — не само страшное, хотя таких она никогда не видела. Мать троих детей говорит: самое страшное, что с такой нагрузкой можно и короткое замыкание пропустить. Спит она теперь по таймеру, несколько раз просыпаясь за ночь, чтобы проверить розетки и обогреватели.

Весь дом бийчанки отапливают лишь обогреватели. Фото: Бийское телевидение

Уже и думали на время, пока дом не доведут до ума, снять квартиру. Но матери-одиночке такую плату не потянуть.

— Даже однушка стоит 10 тысяч, а еще надо поесть, детей собрать, на занятия отвести – это все денег стоит, — говорит Галина. — У меня трое детей. Они не привыкли в одной комнате жить. Надо же нормально, в тишине, уроки делать. В общем, аренда — не для нас.

Но когда на улице ноль – согреться еще можно. А что делать, когда начнутся морозы за тридцать градусов? Вот и социальные службы задались тем же вопросом.

Галина Николайчук Фото: Бийское телевидение

Кто сообщил о том, что дети находятся в доме без отопления, сама Галина может только догадываться.

— Но я даже спорить с ними не могу. Я – взрослый человек, сама понимаю, что так быть не должно. Мне говорят: не решу проблему – приедут и заберут детей, — рассказывает Галина. — Но я же хорошая мама. У меня дочь – отличница. Сын занимается спортом. Дети ходят на английский. Я сама состою в родительском комитете, хотя маленькому всего два года. Это же не я виновата, что стала жертвой мошенников. Но помощи в общении с ними мне никакой нет.

Пока женщину поддерживает только пенсионер-сосед, которому Галина помогает по хозяйству и в огороде. Обещает даже приютить ее с детьми, если нужно будет, – у него-то дом газифицирован.

«БР» будет следить за ситуацией.

Бийский рабочий