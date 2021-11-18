Бийск: Бийчанин организовал могилу для одноклассника во дворе дома

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Мужчина выкопал яму и хотел захоронить в нём тело своего одноклассника.

Житель Бийска организовал могилу во дворе своего дома. Мужчина выкопал яму и хотел захоронить в нём тело своего одноклассника, в убийстве которого он сейчас и обвиняется.

Свою вину в совершенном преступлении житель Бийска не отрицает. В ходе дачи показаний на месте он обо всем рассказал. По предварительным данным следствия, мужчины собрались вместе для того, чтобы отметить день автомобилиста — выпили изрядно и товарищ не очень хорошо отозвался о покойной супруге хозяина дома.

Мужчине это не понравилось, он взял нож и ударил им несколько раз своего одноклассника. Причем на этом не остановился, а схватил молоток и начал бить друга по голове. От полученных травм бийчанин скончался. Сам хозяин отправился спать. Проснувшись утром, он вырыл яму на своем приусадебном участке, в которую зарыл тело потерпевшего.

Благодаря слаженным действиям следователей следственного комитета и сотрудников полиции преступление, совершенное в условиях не очевидности, удалось раскрыть в короткий срок и по горячим следам. По ходатайству следователя следственного комитета в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

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16:14, 17.11.2021 953

Бийский рабочий