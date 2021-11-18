ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: Бийчане ждут, что на прямой линии с губернатором спросят о парке на Зелёнке

Горняк22
20 часов Ago

8

В Алтайском крае продолжается сбор вопросов на прямую линию с губернатором Виктором Томенко

На сегодня из муниципалитетов края поступило уже более тысячи обращений губернатору.

Одни из самых частых вопрос касаются медицины, коммунального хозяйства и транспорта, а также социальной сферы.

Бийчане также направляют свои вопросы. Сделать это можно способами, о которых «БР» писал

здесь

В краевом правительстве обещают, что ответы получат все обратившиеся. Даже если вопрос не прозвучит на прямой линии, обращение не будет оставлено без внимания. Ответы придут из края или от местных органов власти.

Как стало известно «БР», среди вопросов, отправленных от Бийска, есть обращение о судьбе недостроенного парка за Ривьерой.

Его направил Виктор Конончук, житель Зеленого Клина, руководитель инициативной группы, выступавшей за строительство парка.

«Когда и кто будет завершать строительство парка за ТРЦ «Ривьера» в Бийске? Этот объект уже более 30 лет ожидаем и будет востребован не только жителями Зеленого Клина, но и города в целом. На сегодня этот долгострой отрицательно сказывается на социальном климате», — такой текст направили жители Зеленки губернатору.

Ни в саду, ни в огороде: в бийском парке на Зеленом Клине кто-то посадил овощи1 Ни в саду, ни в огороде: в бийском парке на Зеленом Клине кто-то посадил овощи Фото: Редакция «БР»

Напомним, строительство парка в новом микрорайне планировал еще Леонид Гаркавый. В 1973 году институт «Ленгипрогор» утвердил план генеральной застройки Зеленого Клина с широким зеленым бульваром, площадью у речного вокзала, парком и набережной.

Бийчане ждут, что на прямой линии с губернатором спросят о парке на Зелёнке2

Ждали почти полвека: «БР» вспомнил, каким был путь парка на Зеленом Клине

14:51, 08.09.2020 3652

В «перестройку» об этих задумках и не вспоминали. Тут развернулись барахолка и стоянки.

В 2000-х тут планировали построить Ледовый Дворец, но потом решили что парк Зеленому Клину не помешает.

Сейчас парк выглядит так.3 Сейчас парк выглядит так. Фото: Редакция «БР»

В 2020 году работы по строительству парка начались, но до конца доведены не были. Администрация города и подрядчик ушли в суды, которые продлились до 2021 года. Этим летом тут удалось сделать небольшую площадку ближе к реке, но работы в самом парке так и не начались. Ожидается, что они продолжатся в 2022 году. Таким образом, в лучшем случае строительство парка растянется на три года.

Бийчане ждут, что на прямой линии с губернатором спросят о парке на Зелёнке4

Суд обязал Бийск оплатить ремонт парка за «Ривьерой»

12:39, 15.10.2021 3772

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: На радио «Эхо Москвы» в программе «Тема Дня» заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю рассказала о борьбе с коррупцией в Алтайском крае — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: На радио «Эхо Москвы» в программе «Тема Дня» заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю рассказала о борьбе с коррупцией в Алтайском крае — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
«Дать на лапу». Это выражение чаще всего применяется к чиновникам и государственным служащим, когда с их помощью хотят быстро или...
Горняк22: Следственными органами устанавливается личность мужчины, подозреваемого в совершении двух преступлений в отношении женщин в Калининградской области — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами устанавливается личность мужчины, подозреваемого в совершении двух преступлений в отношении женщин в Калининградской области — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
  В настоящее время следственными органами СКР по Калининградской области  проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление мужчины, совершившего тяжкие преступления...
Горняк22: Житель Волчихинского района предстанет перед судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности своей дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Волчихинского района предстанет перед судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности своей дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего...
Горняк22: Житель Красногорского района обвиняется в убийстве супруги, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Красногорского района обвиняется в убийстве супруги, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 33-летнему жителю Красногорского района в...
Горняк22: В городе Бийске пожилой мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в условиях неочевидности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В городе Бийске пожилой мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в условиях неочевидности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 56-летнему жителю города Бийска...

Читать по теме:

ВТОПЕ: