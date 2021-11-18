Бийск: Бийчане ждут, что на прямой линии с губернатором спросят о парке на Зелёнке

8

В Алтайском крае продолжается сбор вопросов на прямую линию с губернатором Виктором Томенко

На сегодня из муниципалитетов края поступило уже более тысячи обращений губернатору.

Одни из самых частых вопрос касаются медицины, коммунального хозяйства и транспорта, а также социальной сферы.

Бийчане также направляют свои вопросы. Сделать это можно способами, о которых «БР» писал

здесь

В краевом правительстве обещают, что ответы получат все обратившиеся. Даже если вопрос не прозвучит на прямой линии, обращение не будет оставлено без внимания. Ответы придут из края или от местных органов власти.

Как стало известно «БР», среди вопросов, отправленных от Бийска, есть обращение о судьбе недостроенного парка за Ривьерой.

Его направил Виктор Конончук, житель Зеленого Клина, руководитель инициативной группы, выступавшей за строительство парка.

«Когда и кто будет завершать строительство парка за ТРЦ «Ривьера» в Бийске? Этот объект уже более 30 лет ожидаем и будет востребован не только жителями Зеленого Клина, но и города в целом. На сегодня этот долгострой отрицательно сказывается на социальном климате», — такой текст направили жители Зеленки губернатору.

Ни в саду, ни в огороде: в бийском парке на Зеленом Клине кто-то посадил овощи Фото: Редакция «БР»

Напомним, строительство парка в новом микрорайне планировал еще Леонид Гаркавый. В 1973 году институт «Ленгипрогор» утвердил план генеральной застройки Зеленого Клина с широким зеленым бульваром, площадью у речного вокзала, парком и набережной.

Ждали почти полвека: «БР» вспомнил, каким был путь парка на Зеленом Клине

14:51, 08.09.2020 3652

В «перестройку» об этих задумках и не вспоминали. Тут развернулись барахолка и стоянки.

В 2000-х тут планировали построить Ледовый Дворец, но потом решили что парк Зеленому Клину не помешает.

Сейчас парк выглядит так. Фото: Редакция «БР»

В 2020 году работы по строительству парка начались, но до конца доведены не были. Администрация города и подрядчик ушли в суды, которые продлились до 2021 года. Этим летом тут удалось сделать небольшую площадку ближе к реке, но работы в самом парке так и не начались. Ожидается, что они продолжатся в 2022 году. Таким образом, в лучшем случае строительство парка растянется на три года.

Суд обязал Бийск оплатить ремонт парка за «Ривьерой»

12:39, 15.10.2021 3772

Бийский рабочий