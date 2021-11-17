Бийск: Бийская школьница вошла в число победителей Всероссийского конкурса

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В случае победы она сможет выиграть приз в 1 млн рублей – на учебу и саморазвитие

В «Артеке» подвели итоги Всероссийского конкурса «Большая перемена». Победителями стали 600 школьников, из которых половина — ученики одиннадцатых классов и еще 300 учатся в девятых и десятых классах. Алтайский край в финале представили 10 ребят, в число лучших вошла одиннадцатиклассница школы №12 Бийска с углубленным изучением отдельных предметов Полина Морозова, сообщили в региональном Министерстве образования и науки.

Директор школы №12 Марина Ресслер рассказала о ней:

— Полина Морозова с первого класса учится отлично, по окончании девятого класса по всем школьным предметам имеет пятерки, является участником и победителем многих школьных, городских, краевых очных и дистанционных олимпиад по различным дисциплинам. В ее портфолио похвальные листы, множество благодарностей и наград. Проявляет большой интерес к физике, биологии, математике. Полина эмоциональна, начитанна, у нее богатый словарный запас, умеет корректно выразить свою мысль как в устной, так и в письменной форме.

Ученица активно участвует во всех школьных делах, интересуется литературой, окончила курсы фотографии и театрального искусства, участвует в волонтерском движении и Российском движении школьников.

— Начала участие в конкурсе «Большая перемена» в марте 2020 года, еще в первом сезоне, где стала финалисткой. В этом сезоне я участвовала с направлением «Будь здоров». Решая кейсовые задания на дистанционном этапе и в полуфинале, я прошла в финал. Уже будучи в «Артеке» на финальных состязаниях, мы с командой решали кейс на тему «Искусство и культура в жизни общества, — рассказала о конкурсе Полина. — Безусловно, победа в конкурсе очень осчастливила меня. Два сезона я упорно шла к этому. Не завоевав победу в первом сезоне, я не отчаялась, а просто продолжала заниматься саморазвитием и стремиться. И вот спустя два долгих сезона у меня это получилось.

В ведомстве подтвердили, что Полина Морозова дважды становилась финалистом Всероссийского конкурса «Большая перемена». Для индивидуального проекта она выбрала тему «Моделирование протезов», с которой успешно справляется. С 2020 года полуфиналисты и финалисты конкурса «Большая перемена», в числе которых и Полина, запустили «Лигу проектов», на каникулах они обучают школьников 5-11 классов разработке и решению кейсов с заданиями различной направленности.

Добавим, что победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников одиннадцатых классов получат по одному миллиону рублей на образование, а ученики девятых и десятых классов — по 200 тысяч рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.

Бийский лицеист стал победителем Международной олимпиады по физике

18:46, 12.11.2021 1236

Бийский рабочий