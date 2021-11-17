Бийск: Бийский спорткомплекс вошел в число финалистов Национальной спортивной премии

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Спорткомплекс «Заря» выдвинут в номинации «Надежда России»

Спортивный комплекс «Заря» вошел в число финалистов национальной спортивной премии в номинации «Надежда России». Благодаря народному голосованию бийское учреждение попало в тройку лучших по всей стране. За него проголосовали более 1 700 человек. Впереди предстоит финальный этап.

— Наш спорткомплекс впервые участвует в конкурсе такого масштаба. И, конечно, тройка лучших учреждений адаптивного спорта по России – я считаю, это достаточно высокий результат. И спортивный комплекс «Заря», имея таких спортсменов с ПОДА, которые очень достойно выступили на Олимпиаде в Токио, конечно, имеет право участвовать в этом конкурсе, — рассказала Винера Фаляхова, директор с/к «Заря».

Победителя будут выбирать по итогам голосования экспертного совета. В него входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России. Лучших объявят на торжественной церемонии, которая состоится 8 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Спорткомплекс «Заря» в Бийске готовится к пропускной системе по QR-кодам

13:53, 13.11.2021 1374

Бийский рабочий