Бийск: Бийские перевозчики просят направить их средства на тоннель и переезд

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С 20 декабря вступит в силу новый контракт с автоперевозчиками Бийска, он будет заключен на три года

Летом в Бийске проводили конкурс перевозчиков в формате аукциона, суть которого свелась к тому, что кто больше готов будет заплатить муниципалитету за право работы на маршрутах Бийска, тот и выведет свои автобусы на линию.

Если раньше основными критериями отбора были состояние транспорта и готовность работать на социальных маршрутах, то при аукционе чаще речь шла о наличии необходимых разрешительных документов.

Сами лоты, которые разыгрывали перевозчики, состоят из нескольких маршрутов, объединенных по принципу «прибыльный + социальные»*. Социальные — это те, где пассажиропоток невысокий. Как правило, это маршруты, проходящие через частный сектор, где пассажиры бывают только утром, когда едут на работу или учебу, и вечером, когда возвращаются обратно. Прибыльные — те, где пассажиры «курсируют» постоянно.

* Так, например, в пакете маршрутов, где самым прибыльным является №23, так же идут маршруты №8 «Вокзал – Чемровка», №14 «Вокзал – Новый», № 17 «Вокзал – Алтайснек», №17с «Вокзал – Карьеры», № 27з «Стахановская – Западное кольцо – Кристалл», № 36 «Вокзал – Фоминское», № 50 «Сорокино – Центр», № 56к «Фоминское – Центр».

В лот с маршрутом №35 были добавлены автобусные маршруты №6 «Вокзал – Нагорный», №27 «Вокзал – Молодежный», № 27с «Вокзал – Молодежный», № 27д2 «Молодежный – Центр», №36/2 «Центр – Вокзал – Фоминское», №45 «Вокзал – Плодопитомник», № 45с «Вокзал – с. «Мичуринец».

Самих лотов — то есть пакетов маршрутов — немного. Гораздо меньше, чем предпринимателей, которые выводят в город свои автобусы. Поэтому почти наверняка к победителям аукционов на субподряд пойдут все те же перевозчики, которые работают на дорогах Бийска сейчас. И пойдут к своим же.

Лоты с маршрутами распределили по принципу: прибыльный плюс социальные. Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

Победителями торгов стали местные автопредприниматели, хотя на этапах аукциона о своих намерениях работать в Бийске заявляли и иногородние. Отчасти из-за них торги взлетали до заоблачных цифр, когда предприниматели уходили далеко за десятки миллионов рублей за право работать на бийских маршрутах. В итоге, подсчитав потенциальную выгоду, и сравнив ее с затратами, они просто отказывались от контракта.

Далеко за 30 рублей: проезд в автобусах Бийска подорожает после нового года

14:31, 15.11.2021 5481 На сегодня в реестре закупок самым дорогим значится лот с маршрутом №35, за который перевозчики готовы были выложить более 30 млн руб.

Чтобы получить право работы на маршрутах — оно дается на три года, начиная с 20 декабря, — победители торгов должны предложенные суммы перечислить муниципалитету. На что пойдут эти средства, мы попытается узнать в городской администрации. Меж тем сами перевозчики уже выразили надежду, что эти средства хотя бы частично будут направлены на инфраструктуру дорожной сети, и это не только ремонт дорог или обустройство остановок.

— Хотелось бы, чтобы часть денег ушла на решение проблемы с закрытым тоннелем на пересечении Трофимова с Угольной, — говорит предприниматель Валерий Попов, один из победителей конкурса перевозчиков. — Он всегда был востребован и для личного транспорта, и для автоперевозок. Там проходили наши маршруты №№8 и 47. Сейчас мы видим, что проезд забетонирован, и если нельзя открыть его, то хотелось бы, чтобы по крайнем мере обустроили переезд через пути на улицу Мерлина.

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16:14, 06.07.2021 13486

Бийский рабочий