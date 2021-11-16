Бийск: Бийская ТЭЦ нарастила выработку электричества

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До 190,5 млн кВтч. нарастила выработку электричества Бийская ТЭЦ СГК

Выработка на Бийской ТЭЦ выросла на 9,6% в сравнении с октябрем 2020 года.

Рост выработки электричества произошел из-за увеличения нагрузки станции, которую определил системный оператор – Новосибирский РДУ — на основе потребности Бийского энергорайона в электроэнергии.

Прошедшим летом потребность увеличилась, так как оборудование высоковольтных линий, по которым электричество поступает потребителям энергоузла, выводилась в ремонт, а дефицит мощности восполнялся за счет генерации Бийской ТЭЦ.

Отпуск тепловой энергии с Бийской ТЭЦ, в отличии от выработки электричества, в октябре 2021 года по сравнению с октябрем 2020 года снизился с 163,3 тыс Гкал до 161,6 тыс Гкал, — то есть на 1%.

Основным фактором снижения является наладка гидравлических режимов работы тепловых сетей за счет подбора оптимального состава работы оборудования на подкачивающих насосных станциях.

Это позволило бийским энергетикам снизить количество подпитки сетевой воды, поступающей в городские тепломагистрали.

Бийский рабочий