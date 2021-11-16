ГОРНЯК22 16.11.2021
Алтайский край

Бийск: Бийская ТЭЦ нарастила выработку электричества

Горняк22
1 час Ago

4

До 190,5 млн кВтч. нарастила выработку электричества Бийская ТЭЦ СГК

Выработка на Бийской ТЭЦ выросла на 9,6% в сравнении с октябрем 2020 года.

Рост выработки электричества произошел из-за увеличения нагрузки станции, которую определил системный оператор – Новосибирский РДУ — на основе потребности Бийского энергорайона в электроэнергии.

Прошедшим летом потребность увеличилась, так как оборудование высоковольтных линий, по которым электричество поступает потребителям энергоузла, выводилась в ремонт, а дефицит мощности восполнялся за счет генерации Бийской ТЭЦ. 

Отпуск тепловой энергии с Бийской ТЭЦ, в отличии от выработки электричества, в октябре 2021 года по сравнению с октябрем 2020 года снизился с 163,3 тыс Гкал до 161,6 тыс Гкал, — то есть на 1%.

Основным фактором снижения является наладка гидравлических режимов работы тепловых сетей за счет подбора оптимального состава работы оборудования на подкачивающих насосных станциях.
Это позволило бийским энергетикам снизить количество подпитки сетевой воды, поступающей в городские тепломагистрали.

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: С 16 по 17 ноября на территории Заринского района Алтайского края пройдет плановое антитеррористическое учение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: С 16 по 17 ноября на территории Заринского района Алтайского края пройдет плановое антитеррористическое учение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
50 минут Ago
              ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФСБ России) УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ (УФСБ России по...
Горняк22: В Алтайском крае браконьер признан виновным в незаконной охоте на сибирскую косулю и барсуков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае браконьер признан виновным в незаконной охоте на сибирскую косулю и барсуков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
50 минут Ago
Собранные Каменским межрайонным отделом  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора...
Горняк22: В Калманском районе многодетная мать предстанет перед судом по обвинению в истязании детей и ряде других преступлений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Калманском районе многодетная мать предстанет перед судом по обвинению в истязании детей и ряде других преступлений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
50 минут Ago
Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней...
Горняк22: Предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью жителя Первомайского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью жителя Первомайского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
50 минут Ago
Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего...
Горняк22: Молодой житель Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб несовершеннолетний мальчик — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Молодой житель Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб несовершеннолетний мальчик — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
50 минут Ago
Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего...

Читать по теме:

ВТОПЕ: