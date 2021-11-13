ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: Бийский лицеист стал победителем Международной олимпиады по физике

Горняк22
14 часов Ago

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Одиннадцатиклассник Бийского лицея Иван Касьянов стал абсолютным победителем этой олимпиады

С 8 по 12 ноября в Узбекистане состоялась первая Международная олимпиада по физике имени Аль-Фергани в которой приняли участие сборные 19 стран. Олимпиада проходила в смешанном, очно-дистанционном формате. Одним из участников олимпиады был учащийся Бийского лицея Иван Касьянов. Он учится в лицее в 11-м классе на физико-математическом отделении. Готовил Ивана к олимпиаде кандидат технических наук, профессор Александр Аполонский.

Команда России, выступавшая в очном формате, непосредственно в Фергане в республике Узбекистан завоевала 4 золотые и одну серебряную медали. Лицеист Иван Касьянов стал абсолютным победителем этой олимпиады.

В Бийском лицее рассказали, что это уже вторая золотая медаль на счету воспитанников Александра Аполлонского за 2021 год.

Бийский лицеист стал победителем Международной олимпиады по физике1

Бийский лицей попал в топ-20 лучших школ СФО и топ-10 школ Алтайского края

09:09, 30.09.2021 1986

 

Бийский рабочий

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