Бийск: Бийчане рассказали, пользуется ли у них популярностью «чёрная пятница»

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Ежегодно в конце ноября по всему миру, в том числе и в России, проходит так называемая «чёрная пятница»

Это акция, во время которой люди могут купить товары по выгодной цене. Мы узнали мнение бийчан, пользуется ли популярностью среди них эта акция, и актуальна ли она в настоящее время.

Как выяснилось, многие склонны думать, что в нашей стране магазины несколько «лукавят», говоря о выгоде для людей. Некоторые бийчане считают, что торговые точки сбавляют цены, которые заранее были «накручены», а акция скорее является рекламным ходом. К тому же есть горожане, которые в принципе не берут ничего по скидке. Они думают, что такие товары могут быть просроченными.

Кроме того, в целом пандемия сказывается на походах в торговые центры. Кто-то предпочитает лишний раз не ходить в ТЦ, а у кого-то просто нет QR-кода.

Владельцы торговых центров в Алтайском крае просят губернатора отменить QR-коды

12:40, 11.11.2021 5559

Бийский рабочий