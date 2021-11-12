ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: Бийский бизнесмен обвиняется в мошенничестве при обслуживании мостов

Горняк22
20 часов Ago

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Бывший инженер «Юго-Восточное ДСУ» и учредитель одного из обществ с ограниченной ответственностью города Бийска предстанут перед судом

По данным следствия, в 2017 году ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» заключил договоры подряда с одним из обществ с ограниченной ответственностью Бийска по техническому обслуживанию автодорожных разборных мостов. При этом учредителем ООО являлся родственник ответственного за приемку работ инженера унитарного предприятия.

В связи с этим у должностного лица возник преступный умысел, похитить денежные средства, поступающие для оплаты работ по содержанию конструкций: их окраске, обустройству навесов и прочее. Работы выполнялись не в полном объеме и не соответствующими материалами, либо не выполнялись вообще, а обвиняемый инженер подписывал акты приема выполненных работ. Предпринимателю перечислялись денежные средства, часть из которых похищалась обвиняемыми.

Таким образом, с марта 2017 по декабрь 2020 года мужчины мошенническим путем завладели суммой более 6 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном не признали. В целях мер, принятых в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации, следователем СК на их имущество наложен арест на сумму более 4 миллионов 800 тысяч рублей. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Бийский бизнесмен обвиняется в мошенничестве при обслуживании мостов1

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09:25, 24.09.2021 1457

Бийский рабочий

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