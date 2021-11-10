ГОРНЯК22 10.11.2021
Алтайский край

Бийск: Бийчане могут принять участие в конкурсе на лучшую елочную игрушку

Горняк22
42 минуты Ago

0

Как правило, игрушками, которые изготовлены на конкурс, украшаются главная городская елка и елки в микрорайонах город

Управление по работе с населением администрации города Бийска» объявляет о проведении городского конкурса «Лучшая новогодняя елочная игрушка». Он пройдет с 8 по 19 декабря 2021 года.

Работы на конкурс и заявки будут принимать со 2 по 19 декабря в выставочном зале Бийского краеведческого музея по адресу: ул. Васильева, 36 (с 10.00 до 16.00 часов, понедельник, вторник – выходные дни). Итоги конкурса подведут 22 декабря.

В конкурсе объявлено несколько номинаций: по возрастным категориям среди жителей города, среди учреждений дошкольного образования и образовательных организаций, а также на самую оригинальную елочную игрушку и символ 2022 года.

Размер новогодней елочной игрушки должен быть не менее 25 сантиметров и не более 50 сантиметров в диаметре; на каждой игрушке должна быть этикетка: от жителей — ФИО, возраст, название работы; от учреждений – название учреждения, ФИО, название работы.

Победителям конкурса вручается диплом победителя и денежная премия.

Добавим, что первый конкурс на лучшую новогоднюю елочную игрушку в Бийске был объявлен в 2007 году.

Бийчане могут принять участие в конкурсе на лучшую елочную игрушку 1

В Бийске выбрали лучшие новогодние елочные игрушки

19:45, 18.12.2020 1190

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственным отделом по городу Рубцовск СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух местных жителей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственным отделом по городу Рубцовск СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух местных жителей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
23 минуты Ago
Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений,...
Горняк22: В Алтайском крае несовершеннолетний житель Панкрушихинского района предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае несовершеннолетний житель Панкрушихинского района предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
23 минуты Ago
Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17 –...
Горняк22: Житель города Алейска признан виновным в покушении на убийство несовершеннолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Алейска признан виновным в покушении на убийство несовершеннолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
23 минуты Ago
Собранные Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: Житель города Барнаула признан виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних мальчиков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Барнаула признан виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних мальчиков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
23 минуты Ago
Собранные следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом...
Горняк22: Главврач барнаульской больницы стал заместителем министра Попова

Горняк22: Главврач барнаульской больницы стал заместителем министра Попова

Горняк22
32 минуты Ago
Сергей Воронкин Фото: zdravalt.ru Новый замминистра ранее работал врачом-анестезиологом-реаниматологом, а также поочередно возглавлял две больницы в Алтайском крае Бывший главный...

Читать по теме:

ВТОПЕ: