Бийск: Бийчане могут принять участие в конкурсе на лучшую елочную игрушку

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Как правило, игрушками, которые изготовлены на конкурс, украшаются главная городская елка и елки в микрорайонах город

Управление по работе с населением администрации города Бийска» объявляет о проведении городского конкурса «Лучшая новогодняя елочная игрушка». Он пройдет с 8 по 19 декабря 2021 года.

Работы на конкурс и заявки будут принимать со 2 по 19 декабря в выставочном зале Бийского краеведческого музея по адресу: ул. Васильева, 36 (с 10.00 до 16.00 часов, понедельник, вторник – выходные дни). Итоги конкурса подведут 22 декабря.

В конкурсе объявлено несколько номинаций: по возрастным категориям среди жителей города, среди учреждений дошкольного образования и образовательных организаций, а также на самую оригинальную елочную игрушку и символ 2022 года.

Размер новогодней елочной игрушки должен быть не менее 25 сантиметров и не более 50 сантиметров в диаметре; на каждой игрушке должна быть этикетка: от жителей — ФИО, возраст, название работы; от учреждений – название учреждения, ФИО, название работы.

Победителям конкурса вручается диплом победителя и денежная премия.

Добавим, что первый конкурс на лучшую новогоднюю елочную игрушку в Бийске был объявлен в 2007 году.

В Бийске выбрали лучшие новогодние елочные игрушки

19:45, 18.12.2020 1190

Бийский рабочий