Бийск: Бийчане считают, что администрация не контролирует земляные работы у ГБ№2

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«Раскопали и бросили» — именно так говорят горожане, проживающие в районе ГБ №2

Осенью возле жилого дома начались работы по присоединению двухэтажного здания к централизованной системе горячего водоснабжения. Этим занимается частная фирма. Отопление ведут от пятиэтажки, которая расположена по другую сторону дороги. На сегодняшний день работы приостановлены.

Жильцы пятиэтажки рассказывают, уже почти две недели никого из рабочих там не видели, а между тем опасная площадка даже не огорожена. Люди переживают за детей.

Как пояснили в компании СГК, работы по подключению ведёт частный потребитель, и это его сеть. И он за нее несет полную ответственность. Специалисты Сибирской генерирующей компании связались с подрядчиком, который в ближайшее время обещает завершить строительство тепловой камеры, и котлован исчезнет.

При этом бийчане не понимают, почему соответствующие структуры, которые выдавали разрешение на проведение земляных работ, и администрация не контролирует процесс.

В СГК Бийска рассказали, как оперативные бригады чинят теплосети в случае порыва

13:13, 23.10.2021 1244

Бийский рабочий