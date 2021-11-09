Бийск: Бийчанин стал вице-чемпионом мира в соревнованиях по бодибилдингу

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С 3 по 8 ноября в испанском городе Санта-Сусанна проходил чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу

От сборной команды России на чемпионате мира выступило 130 спортсменов, из них шесть спортсменов — от сборной команды Алтайского края: Артем Андреев, Андрей Бондаревский, Евгений Голошубов, Ирина Красникова, Татьяна Леер, Евгений Шобик.

По итогам соревнований бийчанин Артем Андреев стал вице-чемпионом мира по бодибилдингу, к тому же, он вошел в топ-5 лучших классических бодибилдеров мира. Его соперниками стали лучшие спортсмены планеты из Аргентины, Ирана, Италии, Японии, Польши, Северной Кореи, Турции, Румынии, Украины, Ирина и других стран. Добавим, что Артем Андреев также еще является действующим чемпионом Европы. Тренирует Артема президент федерации бодибилдинга Алтайского края Денис Капустин.

— Только после соревнований с сытой и рабочей головой понял, что из 1500 спортсменов мне достался номер 122. Госномер Алтайского края — родина везде! В сердцах, умах, цифрах и географии! Не важно, где ты проживаешь сейчас, будь это Америка, Швеция, Финляндия или другая страна, важно, откуда ты родом и под каким флагом был рожден! – написал после соревнований Артем в своем профиле в Instagram.

Кроме того, команда Алтайского края показала следующие результаты: Татьяна Леер стала чемпионкой мира в категории «Фитнес-бикини», Евгений Шобик занял четвертое место в категории «Фитнес-мужчины», Ирина Красникова стала пятой в категории «Веллнесс-Фитнес 163 см», Евгений Голошубов занял пятое место в категории «Пляжный бодибилдинг 176 см», Андрей Бондаревский – восьмое место в категории «Пляжный бодибилдинг 176 см».

Бийчанин Артём Андреев стал чемпионом Европы по бодибилдингу

14:37, 17.05.2021 9054

Бийский рабочий