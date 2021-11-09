ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Бийск: Бийчанин стал вице-чемпионом мира в соревнованиях по бодибилдингу

Горняк22
10 часов Ago

2

С 3 по 8 ноября в испанском городе Санта-Сусанна проходил чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу

От сборной команды России на чемпионате мира выступило 130 спортсменов, из них шесть спортсменов — от сборной команды Алтайского края: Артем Андреев, Андрей Бондаревский, Евгений Голошубов, Ирина Красникова, Татьяна Леер, Евгений Шобик.

По итогам соревнований бийчанин Артем Андреев стал вице-чемпионом мира по бодибилдингу, к тому же, он вошел в топ-5 лучших классических бодибилдеров мира. Его соперниками стали лучшие спортсмены планеты из Аргентины, Ирана, Италии, Японии, Польши, Северной Кореи, Турции, Румынии, Украины, Ирина и других стран. Добавим, что Артем Андреев также еще является действующим чемпионом Европы. Тренирует Артема президент федерации бодибилдинга Алтайского края Денис Капустин.

— Только после соревнований с сытой и рабочей головой понял, что из 1500 спортсменов мне достался номер 122. Госномер Алтайского края — родина везде! В сердцах, умах, цифрах и географии! Не важно, где ты проживаешь сейчас, будь это Америка, Швеция, Финляндия или другая страна, важно, откуда ты родом и под каким флагом был рожден! – написал после соревнований Артем в своем профиле в Instagram.

Кроме того, команда Алтайского края показала следующие результаты: Татьяна Леер стала чемпионкой мира в категории «Фитнес-бикини», Евгений Шобик занял четвертое место в категории «Фитнес-мужчины», Ирина Красникова стала пятой в категории «Веллнесс-Фитнес 163 см», Евгений Голошубов занял пятое место в категории «Пляжный бодибилдинг 176 см», Андрей Бондаревский – восьмое место в категории «Пляжный бодибилдинг 176 см».

Бийчанин стал вице-чемпионом мира в соревнованиях по бодибилдингу1

Бийчанин Артём Андреев стал чемпионом Европы по бодибилдингу

14:37, 17.05.2021 9054

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Каменским МСО СУ СКР по Алтайскому краю в суд направлено уголовное дело по факту ДТП в Тюменцевском районе, в котором пострадали три малолетние девочки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Каменским МСО СУ СКР по Алтайскому краю в суд направлено уголовное дело по факту ДТП в Тюменцевском районе, в котором пострадали три малолетние девочки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего...
Горняк22: Житель Алтайского края признан виновным в убийстве и уничтожении имущества 84-летней женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Алтайского края признан виновным в убийстве и уничтожении имущества 84-летней женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом...
Горняк22: В городе Барнауле бывший ветеринарный врач предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В городе Барнауле бывший ветеринарный врач предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...
Горняк22: Бывший начальник отдела одного из заводов Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в значительном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший начальник отдела одного из заводов Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в значительном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...
Горняк22: Бывший начальник РЭО ГИБДД МО МВД Российской Федерации «Павловский» предстанет перед судом по обвинению в получении взяток и служебных подлогах — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший начальник РЭО ГИБДД МО МВД Российской Федерации «Павловский» предстанет перед судом по обвинению в получении взяток и служебных подлогах — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Вторым отделом по расследованию особо важных дел  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...

Читать по теме:

ВТОПЕ: