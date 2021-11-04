Бийск: Бийчан призывают активнее участвовать в переписи населения

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Сегодня в Бийске открыты 62 переписных участка.

Всероссийская перепись населения продолжается, и у бийчан еще есть время либо предоставить информацию о себе переписчикам, либо самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг. Принять участие в переписи можно до 14 ноября. Самостоятельно заполнить электронную анкету Всероссийской переписи населения жители России также смогут вплоть до 14 ноября.

Благодаря переписи формируется и представление о социальном и финансовом положении граждан, что так же будет учитываться при подготовке программ по развитию общества и страны в целом.

Сегодня в Бийске открыты 62 переписных участка, 3 стационарных участка на площадках Многофункциональных центров города. Всего в переписи населения задействовано более 500 человек. Работают группы волонтеров.

В условиях пандемии портал Госуслуг особо популярен. После заполнения листа на электронную почту и на мобильный телефон придет QR-код. Его необходимо показать переписчику. На этом общение и ограничится. Если вы не хотите, чтобы к вам домой приходили посторонние люди, можно зайти на переписной пункт лично, где так же предоставить QR-код. Это нужно, чтобы избежать дублирования записей в базе данных.

Более четверти жителей Алтайского края приняли участие в переписи населения

10:46, 26.10.2021 837

Бийский рабочий