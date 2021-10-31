Бийск: Бийский государственный колледж стал федеральной инновационной площадкой
0
Колледжу присвоен новый статус.
Накануне Бийскому государственному колледжу присвоен статус Инновационной площадки Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.
Для получения статуса необходимо было пройти конкурсный отбор, сообщает Министерство образования и науки региона.
Благодаря данному событию колледж будет содействовать в реализации научных и образовательных проектов, исследований и других инновационных программ института.
Кроме этого, у колледжа появилась уникальная возможность одним из первых внедрять новые разработки в воспитательный процесс, а также делиться своим опытом не только на региональном, но и федеральном уровне.
В Бийском государственном колледже открылись пять новых мастерских
18:40, 31.10.2020 1307