Бийск: Бийчанам, у которых нет QR-кода, вернут деньги за билеты в театр и на концерты
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Непривитым жителям Алтайского края будут возвращать полную стоимость билетов в театры и концертные залы.
С 15 ноября 2021 года в алтайские театры и концертные залы будут пускать только тех, кто привился от коронавируса или переболел им, либо с имеющимся на руках ПЦР-тестом.
При отсутствии прививки или медотвода с ПЦР-тестом желающим посетить культурные учреждения будут предлагать сдать билеты или обменять на более поздние концерты и спектакли, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.
Напомним, с 15 ноября QR-код понадобится при входе:
- в театры, кинотеатры, концертные залы,
- клубы,
- цирки,
- бассейны, фитнес-клубы, на спортивные объекты,
- в учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия,
- объекты общественного питания (за исключением обслуживания навынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников предприятия).
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08:12, 30.10.2021 6777