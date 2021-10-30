Бийск: Бийская «Овация» заняла 2 место на Всероссийском детском конкурсе творчества

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Танец «Движение сердцами» покорил москвичей.

Танцевальный коллектив из Бийска принял участие во Всероссийском детском конкурсе творчества «Нас 20 миллионов». Всего было получено 310 заявок по четырем номинациям. В финальный этап в номинации «Хореография» прошли 13 коллективов. Все они съехались в Москву для дальнейшей борьбы, в их числе была и бийская «Овация».

Мастер-класс ребятам проводил педагог-репетитор театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В результате наша «Овация» стала призёром, завоевав второе место в номинации «Хореография». Бийчане уступили лидерство лишь москвичам. Коллектив получил сертификат на 40 тысяч рублей, кроме того его занесли в информационный ресурс талантыроссии.рф.

Танцоры уже вернулись в родной город и рассказали съёмочной группе «Бийского телевидения» о своих впечатлениях.

Бийский рабочий