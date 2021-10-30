Бийск: Бийский спорткомплекс «Заря» претендует на Национальную спортивную премию

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В категории «Лучшая организация адаптивного спорта» представлен Бийский спортивный комплекс «Заря».

Национальная спортивная премия — одна из самых главных наград в области спорта в России, она учреждена Правительством РФ в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Всего в премии 11 номинаций, в них могут определить лучших 18 спортсменов страны.

В номинации «Надежда России» в категории «Лучшая организация адаптивного спорта» представлен бийский спортивный комплекс «Заря». Спортсмены «Зари» становились неоднократными победителями и призерами Чемпионата Мира, Европы, международных и Всероссийских соревнований.

— МБУ СК «Заря» ведет свою деятельность весь календарный год без перерыва и каникул. В летние месяцы проводятся спортивно-оздоровительные сборы, учитывая, располагающую к спортивным и физкультурным занятиям, месторасположение СК «Заря» — лесопарковая зона квартала АБ города Бийска. Руководство МБУ СК «Заря» прилагает все усилия для создания оптимально комфортных условий для занятий адаптивной физической культурой и спорта, — говорится на сайте конкурса.

Так же в данной номинации заявлены спортивные учреждения Дзержинска,Челябинска, Калининградской и Свердловской области, Кабардино-Балкарской Республики.

Голосование проходит на официальном сайте Национальной спортивной премии https://sport-premia.ru. Оно продлится до 2 ноября.

Ранее «БР» сообщал, что в номинации «Преодоление» Национальной спортивной премии выдвинут бийчанин Роман Жданов, заслуженный мастер спорта России по плаванию лиц с ПОДА, трехкратный победитель и двукратный бронзовый призер паралимпийских игр «Токио 2020».

Бийчанин Роман Жданов номинирован на Национальную спортивную премию

16:11, 28.10.2021 993

Бийский рабочий