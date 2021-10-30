Бийск: Бийские чиновники провели субботник у обновленной лестницы на Зеленом Клине

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В пятницу, 29 октября сотрудники бийской мэрии вышли на уборку городской территории.

Сотрудники администрации Бийска вышли на субботник, чтобы привести в порядок территорию расположенную возле лестницы, соединяющей поселок Котельщиков и Зеленый Клин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Студеникин (@studenikin_biysk)

В лестнице девять пролетов, в каждом из которых также по девять ступеней, преодолеть их до ремонта бийчанам было сложно: приходилось ходить по краям, с риском упасть, поскользнуться и укатиться.

Местные жители отмечали, что нижние ступеньки были разрушены «в крошку», сильнее всех. Скамейки — разломаны, а освещали весь путь снизу вверх только два фонаря.

При этом, данная лестница – единственное связующее звено для многих жителей, которые водят детей в школу. Поэтому её восстановлению все были очень рады. Недавно лестницу обновили: установили новые перила, отремонтировали ступени. В скором времени планируется добавить лавочки и фонари.

— Ремонт лестницы на Зеленом клине завершен в положенное время,13 октября уже монтировали опоры, чтобы устанавливать освещение и светильники, — рассказала Ирина Скобкова, начальник управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства.

Однако по обеим сторонам лестницы оставалось много скопившегося мусора. Сотрудники управления ЖКХ, управления по работе с населением, управление ГО и ЧС, занялись его уборкой. В мэрии отметили, что участие в субботнике также принимал глава города Александр Студеникин.

— С коллегами с Администрации города и её структурных подразделений провели сегодня субботник у отремонтированной лестницы на Зелёном Клину. Собрали много мусора, целый контейнер, — написал мэр в своем инстаграм.

Состояние лестницы на Зеленом Клине вызывает опасения у бийчан

10:03, 17.12.2020 1753

Бийский рабочий