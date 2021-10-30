Бийск: Бийского бизнесмена оштрафовали на 200 тысяч, за скрытые от налоговой доходы

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В Бийске директор фирмы признан виновным в сокрытии денежных средств.

Директор бийского общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является обработка металлических отходов и лома, оптовая и розничная торговля, грузоперевозки признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ.

— Достоверно зная, что у фирмы имелась задолженность по уплате налогов и страховых взносов перед налоговым органом, предприниматель решил сокрыть денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки. Для этого он производил расчеты по обязательствам Общества с контрагентами, используя счета третьих лиц, — пояснили в пресс-службе СК региона.

В период с сентября 2020 по март 2021 года директором фирмы были сокрыты денежные средства в размере более 5 миллионов рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства и назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

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12:41, 25.10.2021 2508

Бийский рабочий