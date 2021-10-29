Бийск: Бийчанин Роман Жданов номинирован на Национальную спортивную премию

4

Поддержать паралимпийского чемпиона и отдать свой голос за его номинацию может каждый житель города

Национальная спортивная премия — одна из самых главных наград в области спорта в России, она учреждена Правительством РФ в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Всего в премии 11 номинаций, в них могут определить лучших 18 спортсменов страны.

Сейчас проходит второй этап голосования — на сайте Национальной спортивной премии. По его итогам будут определены три кандидата в каждой номинации.

Бийчанин Роман Жданов, заслуженный мастер спорта России по плаванию лиц с ПОДА, трехкратный победитель и двукратный бронзовый призер паралимпийских игр «Токио 2020», выдвинут в номинации «Преодоление». Сейчас в рейтинге Роман на втором месте, но может оказаться и на первом.

До 2 ноября бийчане могут поддержать земляка и оставить свой голос за него на сайте Национальной спортивной премии. 3 ноября будут обнародованы результаты голосования, экспертный совет подведет итоги и определит лауреатов.

Награждение лауреатов пройдет 8 декабря на торжественной церемонии в Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой – красочном шоу с участием почетных гостей и популярных артистов.

Владимир Путин наградил бийского паралимпийца в Кремле

08:20, 15.09.2021 1003

Бийский рабочий