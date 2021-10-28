Бийск: Бийская медсестра потеряла почти 2 млн, став жертвой мошенников-«инвесторов»

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В дежурную часть отдела полиции «Восточный» обратилась 59-летняя медсестра одной из городских больниц Бийска

Сотрудникам полиции она пояснила, что неизвестные путем обмана похитили у нее около двух миллионов рублей. В ходе разбирательства оперативники выяснили, что в начале сентября в сети интернет потерпевшая увидела рекламу, в которой предлагали сделать выгодные денежные вклады. Пройдя по ссылке, бийчанка заполнила анкету.

Спустя некоторое время на ее телефон поступил звонок. Абонент предложил стать инвестором одной из известных на территории России компаний. Для этого было необходимо перевести некую сумму на указанные собеседником счета.

Не долго думая, жительница наукограда взяла кредиты в нескольких банках, и в течении месяца переводила деньги на счета, которые ей диктовал мошенник. В итоге женщина потеряла более 1 900 000 рублей, не считая банковские проценты.

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13:11, 20.10.2021 898

Бийский рабочий