Бийск: Бийский маслоэкстракционный завод могут выкупить в следующем году

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Почти год основное производство на бийском заводе стоит законсервированным

В этом году бийскую «масленку» вряд ли выставят на аукцион. Об этом рассказал Александр Большаков, начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Производство на маслоэкстракционном заводе в Бийске приостановили осенью 2020 года. Тогда там работало более 260 человек. Арендатор завода — компания «Благо» — пояснял, что это вызвано тем, что загрузка мощностей предприятия была на уровне, граничащем с рентабельностью. В итоге было принято решение остановить работу основной производственной линии, а саму «масленку» использовать как элеватор — для хранения масличных структур. При этом компания работу на Алтае ведет — но в Барнауле.

К Бийску интерес тоже был. Так, федеральные компании ранее заявляли о возможности выкупа бийского завода и его последующей модернизации.

Бийский маслоэкстракционный завод уже дважды выставляли на торги Фото: ffprom22.ru Сейчас оборудование, установленное здесь, считается устаревшим и энергозатратным. Однако сам завод интерес, в том числе как одна из площадок, близкая к Китаю, куда масло идет на экспорт. Таким образом, снижаются расходы на транспортировку.

Однако сам бийский завод относится к имущественному комплексу компании «Юг Сибири». Это агрохолдинг-банкрот, имущество которого распродают отдельными лотами. Бийский завод выставляли на продажу вместе с барнаульским уже дважды, но покупателей не нашлось. Этим летом за них просили 2,4 млрд руб. Пока же заводы находятся в аренде.

Тем не менее, в Управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям надеются, что в ближайшее время покупатель найдется.

— Мы надеемся, что с приходом нового собственника на бийском маслоэкстракционном заводе будет проведен капремонт. Но пока новых объявлений о продаже завода нет — этим занимается конкурсный управляющий. Надеемся, в ближайшее время он объявит о торгах, и уже в следующем году мы увидим нового собственника завода.

Бийский маслоэкстракционный завод повторно выставлен на торги

07:42, 19.06.2021 1245

Бийский рабочий