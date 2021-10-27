Бийск: Бийчане стали стипендиатами Фонда Андрея Мельниченко

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Три выпускника Бийского филиала «Наследников Ползунова» стали участниками стипендиальной программы Фонда

Эти ребята показали высокие результаты на всероссийских и международных олимпиадах и научных конкурсах, а также поступили в российские вузы на бюджетные места.

Стипендиальная программа Фонда Андрея Мельниченко объединяет почти 60 учащихся высших учебных заведений, завершивших свое обучение в центрах детского научного и инженерно-технического творчества. Ежемесячная стипендия выплачивается на протяжении всего учебного года тем студентам, кто хорошо учится, принимает активное участие в проектной и научно-исследовательской деятельности, выступает наставником проектов воспитанников образовательных центров и проходит производственную практику в компаниях «ЕвроХим», СУЭК и СГК.

Это особенно важно для первокурсников, многие из которых начинают самостоятельную жизнь вдали от родного дома и проходят через непростой период адаптации в вузовской среде.

— Я очень рад, что имею возможность получать дополнительные деньги во время учёбы. Стипендия от Фонда даёт мне возможность меньше зависеть от родителей в экономическом плане, и даёт большой стимул к обучению! — говорит Вадим Абрамов студент первого курса направления «Приборостроение» БТИ АлтГТУ, выпускник Бийского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова».

Выпускники БФ ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» – стипендиаты Фонда Андрея Мельниченко 2021 года

Стипендиальная программа Фонда Андрея Мельниченко включает два вида стипендий: федеральную (30 тыс. руб.) и региональную (8 тыс. руб.).

Основанием для ее присуждения являются достижения выпускника образовательного центра в учебе, олимпиадной или проектной деятельности. Стипендия может быть повышена, если студент из года в год подтверждает высокий уровень знаний.

— Подготовка высококвалифицированных специалистов – одна из ключевых наших задач, – отмечает Александр Чередник, исполнительный директор Фонда. – Мы гордимся тем, что после окончания образовательных центров ребята не останавливаются на достигнутом, а продолжают совершенствовать свои знания и навыки, одерживают новые победы и своим примером доказывают эффективность работы нашей образовательной системы.

Бийский рабочий