Бийск: Бийчанка лишилась смартфона на вечеринке в одном из городских кафе

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Она неосмотрительно оставила телефон без присмотра на столе, чем воспользовался 54-летний горожанин

Сотрудниками полиции Бийска задержан мужчина, подозреваемый в краже телефона у жительницы города. О краже имущества в отдел полиции «Восточный» сообщила 42-летняя бийчанка. По словам потерпевшей, накануне вечером она распивала спиртные напитки в одном из городских заведений. В это время ее смартфон находился без присмотра на столе. Неизвестный воспользовался моментом и похитил телефон. Ущерб женщина оценила в 8 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже чужого имущества. 54-летний бийчанин свою вину признал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде обязательства по явке.

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16:13, 22.10.2021 1510

Бийский рабочий