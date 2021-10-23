Бийск: Бийчанам пояснили, что делать, если вы не можете получить медпомощь при COVID

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В связи с новой волной COVID-19 многим заболевшим приходится сталкиваться с проблемами в оказании медицинской помощи.

Наиболее распространенные случаи – это сложности в вызове врача на дом, несоблюдение сроков приезда скорой помощи, отказы в госпитализации, а также недостаточно квалифицированное лечение в стационаре.

По мнению экспертов ОМС, число подобных жалоб со стороны пациентов немаленькое – порядка 17% от всех жалоб в страховые медицинские организации. Именно поэтому сейчас в системе ОМС предпринимаются все действия для того, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

— В нашей стране создан и эффективно работает важнейший институт защиты права застрахованного на бесплатную и качественную медицинскую помощь- институт cтраховых представителей. Сегодня именно эти специалисты призваны помогать пациентам на всех этапах оказания медицинской помощи, а также оказывать, при необходимости, и правовую поддержку, — говорит член Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Надежда Гришина.

Страховые представители принимают обращения граждан, связываются с медорганизациями в решении конкретных проблем. По отдельным случаям страховые представители третьего уровня- врачи проводят экспертизу качества медицинской помощи.

Специалисты приводят примеры, когда помощь страховых представителей оказалась оперативной и действенной.

На федеральный номер горячей линии страховой медицинской организации «Капитал МС» поступил звонок, от родственника пациентки одного из регионов. Больная в течение 5-ти дней находилась на стационарном лечении в ковидном госпитале, и её состояние быстро ухудшалось: нарастала одышка, слабость, температура регулярно повышалась более 40°С. В то же время родственники получали формальные ответы от лечащих врачей о состоянии пациентки.

— Страховой представитель 3 уровня связалась с заместителем главного врача по медицинской части. Не удовлетворившись полученными объяснениями, страховщик высказала предположение о необходимости перевода этого пациента в ОРИТ и настояла на его осмотре совместно с заместителем главного врача по медицинской части. Пациентка была осмотрена коллегиально, ее перевели в реанимационное отделение, была назначена адекватная терапия.

В другом регионе в контакт-центр ОМС обратилась дочь пожилых пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусом в одну из районных больниц. По словам дочери, родители находились в медицинской организации несколько дней, но лечение им не проводилось, при этом состояние здоровья ухудшалось.

— Страховой представитель связался с администрацией медицинской организации. После вмешательства страховой компании пациентам был проведен дополнительный осмотр. У женщины состояние было оценено как стабильное, корректировка лечения не требовалась. Мужчина находился в более тяжелом состоянии. Ему был проведен повторный рентген легких, а также организована видеоконсультация специалистов областной больницы, после чего пациент был в срочном порядке переведен на лечение в областной центр.

Именно поэтому, в любой сложной ситуации необходимо обращение в свою страховую медицинскую организацию.

Алгоритм этого обращения весьма прост. Поскольку большинство СМО является крупными компаниями с региональными филиалами, с собственным круглосуточным колл-центром, куда можно дозвониться меньше, чем за минуту, ваше обращение примут в любое время суток и в короткие сроки помогут решить проблему.

— Таким образом, на сегодняшний день у каждого гражданина нашей страны, имеющего полис ОМС, есть возможность урегулировать конфликт с медицинским учреждением быстро, официально и цивилизованно, — отмечают специалисты.

Жителям Алтайского края будет проще попасть на лечение в федеральные больницы

09:10, 22.04.2021 4456

Бийский рабочий