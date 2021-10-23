ГОРНЯК22 24.10.2021
Алтайский край

Бийск: Бийчанин рассказал, как борется с ОРВИ с помощью коры осины и таежных трав

Горняк22
17 часов Ago

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Целебный отвар бийчанин не только пьет, но и дышит им — выливает на печь в бане и вдыхает пар.

Житель Бийска, кумандинец Виталий Тебереков поделился рецептом лечебного отвара против ОРВИ. Мужчина заваривает его по традиционному рецепту коренного алтайского народа.

Для начала Виталий собирает, обрабатывает и нарезает кору осины. Добавляет алтайских таежных трав и кедровые шишки. Затем все заливает кипятком.

Такой отвар бийчанин не только пьет, но и дышит им — выливает на печь в бане и вдыхает пар.

— Мы им дышим и чувствуем себя прекрасно, - рассказал Виталий журналистам «Катунь 24».

Также мужчина варит варенье из кедровых шишек. Говорит, что оно тоже обладает лечебными свойствами. Пользуется бийчанин и другими методами борьбы с вирусами: дышит над картошкой, пьёт травы, ест барсучье мясо и жир, а также овощи и фрукты.

Врачи отмечают, народную медицину для лечения ОРВИ можно использовать, но с осторожностью и не пренебрегая  препаратами, которые назначают врачи. В борьбе с ОРВИ народные методы лишь профилактика.

Бийчанин рассказал, как борется с ОРВИ с помощью коры осины и таежных трав1

Врач рассказал, как помочь организму побороть ОРВИ

18:53, 13.09.2021 850

 

Бийский рабочий

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