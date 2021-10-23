Бийск: Бийчанин отметил выписку из психбольницы так, что восьмой раз пойдет под суд

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К 30 годам у бийчанина за плечами уже есть семь судимостей, и сейчас может быть восьмая

Началось все, по словам самого мужчины, с выписки из психиатрической больницы, где тот отлежал десять дней с «белой горячкой». Отметить «выздоровление» бийчанин решил сразу. По пути домой, где он жил с подругой и двумя детьми, купил бутылку водки. Дома помимо семьи была еще одна знакомая. Отметили на троих.

Потом мужчина пригласил всех в магазин. По дороге решил заскочить на работу — предприятие на Социалистической, чтобы перехватить там у кого-нибудь денег. Планировал занять тысячу, но в итоге взял больше.

Вечером на территории был только один работник. Сидел в сторожке. Увидев коллегу, тот и не знал, чем закончится для него эта встреча. 70-летний мужчина говорил, что относился к парню как к сыну, а потому подвоха не ждал.

Пострадавший вспоминает, что как только открыл дверь, гость сразу напал на него, повалил на пол и чем-то ударил по голове. Сторож потерял сознание. Когда очнулся, увидел, что молодой мужчина пришел не один, а с двумя дамами. Они помогли напавшему связать сторожа проводом, оттащили на кровать, накинули сверху одеяло, а потом еще и подушку на голову, и со всей силы навалились. Мужчина был уверен, что задохнется.

Гость меж тем искал, чем поживиться. Наклонившись к сторожу он с наигранным акцентом — своей «фишкой» — спросил: «Дэнги гдэ?». Мужчина только и ответил: «Забирайте все, что хотите, только не убивайте меня».

Гость нашел сумку, из которой забрал ключи от цеха и автомобиля, кошелек, телефон. Спустя несколько минут сторож услышал сигнализацию свой машины, а потом звук отъезжающего автомобиля.

Мужчина полежал еще минуты три, боясь что компания может вернутся, после чего освободил руки (шнур был не сильно намотан), снял с головы покрывало, развязал шнур на ногах и выбежал на улицу, где увидел, что ворота в цех и на территорию предприятия настежь открыты. Сторож добежал до соседнего предприятия, где ему дали телефон, чтобы вызвать полицию.

Компания из молодого человека и двух его подруг в итоге уехала на старенькой «Тойоте» с 6 тысячами рублей и сотовым телефоном.

Машину они оставили у магазина, «чтобы не разбить», а на выбитые деньги накупили много спиртного. Возлияния так и продолжались дома до приезда полиции.

В «резюме» 30-летнего мужчины уже есть судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, неуплата средств на содержание детей и прочее. Теперь к ним может добавиться и судимость по статье «Разбой».

Участники драки у «Офиса» в Бийске не смогли обжаловать приговор суда

07:42, 21.10.2021 2091

Бийский рабочий