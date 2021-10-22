Бийск: Бийчанин хотел купить по объявлению снегоуборщик, но попал на удочку мошенника

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В полицию Бийска продолжают поступать заявления от граждан, которые угодили в «ловушки» мошенников.

Очередным потерпевшим стал 34-летний житель села Первомайское Бийского района. Мужчина решил приобрести снегоуборочную машину. На одной из популярных площадок в интернете нашел подходящее объявление и списался с хозяином техники.

Внешний вид, состояние и характеристики устроили покупателя, тогда продавец скинул ему ссылку для оплаты. Молодой челок заполнил все поля формы, с его счеты сняли 28 000 рублей, но вот снегоочиститель так и не пришел. Объявление с сайта было удалено, а связь с продавцом утеряна.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости быть как можно бдительнее при совершении различных сделок в сети интернет.

— Не переходите по неизвестным ссылкам. Ни при каких обстоятельствах не называйте неизвестным номера банковских карт и СМС-коды. Все это может привести к опустошению вашего электронного счета, — напоминают в межмуниципальном управлении МВД России «Бийское».

В Бийске произошел резкий скачок числа преступлений, связанных с мошенничеством

11:50, 09.10.2021 1039

Бийский рабочий