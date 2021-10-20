Бийск: Бийский детский театр «Огонек» отметил свое 45-летие

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«Зажгли» зал своим выступлением — а иначе и быть не могло, ведь свой спектакль зрителям представил «Огонек»

Как принято в творческой среде, коллектив отметил свой день рождения прямо на сцене. Театру ни много ни мало – уже 45 лет. Для многих он стал еще одной семьей, а Людмилу Анатольевну Кропотову актеры и выпускники ласково называют второй мамой. Многие годы она является бессменным режиссером объединения.

— Да это вся моя жизнь! Я, собственно говоря, с самого детства, с открытия этого дворца здесь. Как увидела в 14 лет я, в 13 лет увидела «Ровесник», влюбилась в него, сама стала играть в «Ровеснике», потом закончила Челябинский институт культуры. И на третьем курсе этого института я уже взяла «Огонек» и стала работать, — рассказывает Людмила Кропотова, заслуженный работник культуры РФ, режиссер образцового театра «Огонек».

В зале Городского дворца культуры самые главные люди – выпускники «Огонька», друзья, родители нынешних актеров и те, кому близко творчество коллектива. Для них юные актеры показали спектакль «Играем Хармса». В целом за столь солидный возраст театр успел поставить более 50 различных спектаклей. Но если одни считают Людмилу Анатольевну только условно своей семьей, то для Надежды Третьяковой она в прямом смысле слова – мама — главный руководитель, вдохновитель и наставник.

— Я туда попала с рождения. Все знают эту историю про рояль, как я на нем лежала и громко плакала, когда Людмила Анатольевна репетировала свои дипломные спектакли все. Ну а потом уже начала свою актерскую деятельность в самом театре и практически получается до своего выпуска, до 16 лет, я играла в театре «Огонек», — говорит Надежда Третьякова, руководитель театра танца «Овация».

За время существования театра сменилось несколько поколений актеров. Некоторые из них и дальше продолжили свой творческий путь. Выпускники «Огонька» работают в сфере культуры в разных городах страны – Барнауле, Казани, Питере, Москве. На сегодняшний день в театре трудится 20 человек. Это дети от 5 лет до 18 лет.

На счету «Огонька» множество побед и наград от городских до всесоюзных конкурсов. Это один из первых детских театров, которому присвоили звание заслуженного коллектива самодеятельного народного творчества Алтайского края. У «Огонька» есть диплом и Гран-при международного фестиваля «Рождественские звезды». И в театре не останавливаются на достигнутом. «Огонек» продолжает развиваться, творить и «зажигать» сердца зрителей.

Руководитель театра «Огонек» Людмила Кропотова отметила 70-летний юбилей

11:01, 13.02.2020 1583

Бийский рабочий