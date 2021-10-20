Бийск: Бийчане опасаются, что игровой комплекс Водяновской площадки могут разломать

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В сети возмущаются, что игровые элементы в отремонтированном бийском парке используют не по назначению

«Парк Водяновой в эти выходные.Думаю эти постройки долго не послужат с таким отношением».

Такое сообщение появилось в группе «Инцидент Бийск». На фото видно, как вполне уже большие подростки забрались на крышу игрового комплекса в отремонтированном этим летом парке Строителей, часть которого многие бийчане по привычке зовут Водяновской площадкой.

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В этом году тут не только обновили покрытие, но и полностью заменили игровые элементы.

Стоимость всех работ составила более 15 млн руб.

В конце августа площадку открыли. Каждый день тут собираются родители с детьми, а также подростки. Поведение последних у многих посетителей вызывает нарекание. Так, на выложенные фото бийчане незамедлительно отреагировали:

Нет! Вот я поражаюсь! Куда этот дядька залез? Зачем?

Тоже обратила внимания, что лошади скачут по крышам.

Почему-то таким детям и их родителям кажется, что могут они себе позволить так относится, не ценить и не уважать тот труд, который вложен на эти площадки.

А если он упадет и покалечится?

Кстати, когда обновленную площадку стали закрывать после 20 часов, бийчане уже высказывали мнение, что это правильно, иначе тут разломают все так же, как было до ремонта. Но, как видно, «хулиганят» тут и днем.

Игры закончились: Водяновская площадка в Бийске закрывается после 20:00

11:42, 01.09.2021 6406

Впрочем, не только поведение других гостей возмущает посетителей парка. Так, уже не раз бийчане обращали внимание, что после ремонта тут забыли установить туалет.

«Дети по кустики за площадкой ходят. В ближайшие магазины в туалеты не пускают», — пишут бийчане об обстоятельстве, которое тоже может повлиять на общее впечатление от площадки.

Как рассказали «БР» в пресс-центре администрации города, у муниципалитета есть подрядчик, с которым заключен договор на обслуживание и содержание данной площадки. Они же следят за порядком на ней. Что касается инцидента с подростками, о котором рассказали соцсети, то Управление ЖКХ администрации Бийска уже высказало свои претензии подрядчику по организации работы, в связи с произошедшим. Подрядная организация пообещала больше такого не допускать.

Бийский рабочий