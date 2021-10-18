Бийск: Бийские «наследники Ползунова» рассказали о своих победах и достижениях

0

Состоялся круглый стол с участием отличившихся воспитанников центра «Наследники Ползунова».

10 октября 2021 года в Бийском филиале Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданном на базе БТИ АлтГТУ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и СГК, состоялся круглый стол с участием отличившихся в проектной и олимпиадной деятельности воспитанников. Событие было приурочено к пятилетию Фонда Андрея Мельниченко.

В БФ ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» много ярких учеников: кто-то достигает отличных результатов в учебе, кто-то – в проектной деятельности, а кто-то – в олимпиадах. Круглый стол собрал тех, кто уже достиг значительных успехов в той или иной области. В рамках мероприятия ребята совместно с директором БФ ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» Евгением Сыпиным и родителями в теплой атмосфере обсудили достижения школьников, их планы на будущее и дальнейшие перспективы.

Воспитанники Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова»

Одиннадцатиклассники Андрей Минаков и Иван Касьянов, ставшие победителями Всероссийской олимпиады школьников по физике, поделились своими мыслями по поводу дальнейших планов и выбора высшего учебного заведения для дальнейшей учебы. Десятиклассник Денис Воробьев, призер Всероссийской олимпиады школьников по физике, рассказал, как проходила олимпиада и что ему запомнилось в ее финале. Одиннадцатиклассница Анастасия Жданова, призер Всероссийской олимпиады школьников по химии, поделилась своими впечатлениями от Белгорода, в котором она была на заключительном этапе ВсОШ. Андрей Минаков также рассказал об уровне заданий на международной олимпиаде по физике Nordic-Baltic Physics Olympiad, где он завоевал золотую медаль.

Не отставали от «олимпиадников» и «проектники». Диана Бубарева, ученица девятого класса и победитель Детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко 2021 года в номинации «IT-проекты», вспомнила, как готовилась к конкурсу, отметила полезность консультаций со специалистами, которые Фонд организовывал для участников.

Десятиклассники Владислав Черников и Михаил Ярцев поделились впечатлениями о своей поездке в Кемерово на Летнюю школу Фонда Андрея Мельниченко. Рассказали, как они создавали макет водоочистных сооружений и защищали свой проект перед членами компетентного жюри. Кирилл Хабулинов и Лев Лаврентьев описали свой проект «TifloGuide: обеспечение социального туризма для инвалидов по зрению», которым они занимаются уже около года, и подготовку к ДНК и ISEF. Софья Леготкина, ученица шестого класса и призер регионального этапа ДНК в номинации «Исследовательские проекты», поделилась своими впечатлениями от конкурса и научной деятельности.

Воспитанники Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова»

На мероприятии также присутствовал выпускник Центра, первокурсник Бийского технологического института АлтГТУ Вадим Абрамов. Он рассказал, почему выбрал именно этот вуз для дальнейшего обучения, а также об условиях назначения и сохранения ежемесячной стипендии, получаемой им в рамках Стипендиальной программы Фонда Андрея Мельниченко.

Все участники круглого стола получили памятные подарки, а авторы лучших работ фотоконкурса поздравлений в сообществе Центра ВКонтакте – призы. Завершилось мероприятие чаепитием.

— Деятельность Фонд Андрея Мельниченко носит системный характер и направлена на перспективу. Основная задача – дать качественное естественно-математическое образование нашим детям, выстроить систему социальных лифтов для одарённых ребят. Мы рады, что являемся частью образовательной системы Фонда, что работаем вместе, работаем с детьми и для детей. Пять лет это ещё так мало, но сделано уже так много! Состоявшееся мероприятие показало, что наши усилия приносят свои плоды: в Бийске выявляются и поддерживаются талантливые дети, и они достигают отличных результатов, — отметил директор Центра Евгений Сыпин.

Бийских школьников приглашают в Центр научного и технического творчества

15:18, 14.08.2021 2148

Бийский рабочий