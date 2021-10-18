Бийск: Бийские продавцы не смогли отличить фальшивые купюры от настоящих

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Полицейские Бийска провели очередной ликбез для сотрудников магазинов.

Купюру номиналом 5 000 рублей оперативный сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции бийской полиции передал подставному покупателю. Ее задача попытаться рассчитаться за товар «фальшивкой».

Первый объект, который был выбран для проверки — аптечный пункт.

— Девушка зачитывает список медикаментов и протягивает банкноту. Фармацевт пытается «на глаз» определить подлинность. Однако все же берет поддельный банковский билет и отсчитывает сдачу. В этот момент вмешивается полицейский, представляется и объясняет, какую ошибку совершила женщина, — рассказали в межмуниципальном управлении МВД России «Бийское».

Так же проверку не прошел и продавец овощной лавки. Молодой человек даже не попытался убедиться в том, что купюра настоящая.

Во всех торговых объектах, которые посетили оперативники, в очередной раз были проведены инструктажи и озвучен алгоритм правильных действий в случае обнаружения поддельных банкнот.

С начала 2021 года возбуждено порядка 40 уголовных дел по фактам обнаружения поддельных денежных купюр. Напомним, что изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег квалифицируется статьей 186 УК РФ.

Почтальон из Бийска оформила кредиты и отдала полмиллиона рублей мошенникам

16:41, 14.10.2021 1191

Бийский рабочий